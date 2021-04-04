MSB'den 104 emekli amiral bildirisine sert tepki

Son dönemde gündemde olan Montrö Boğazlar Sözleşmesi ve kamuoyuna yansıyan sarıklı amiralle ilgili 104 emekli amiral geceyarısı bir bildiri yayımladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan söz konusu bildiriye sert tepki geldi. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Böyle bir bildiri yayınlamanın demokrasimize zarar vermekten, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin moral ve motivasyonunu olumsuz etkilemekten ve düşmanlarımızı sevindirmekten başka bir işe yaramayacağı açıktır. Bağımsız Türk yargısının gereğini yapacağına inancımız tamdır. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile bir bütün olan TSK'nın başarılarını görmeyen, görmek istemeyenler hırs, ihtiras ve haset ile körleşenlerdir."

Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2021, 14:35