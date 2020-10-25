MSB Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği: "Türkiye ve KKTC Doğu Akdeniz'den dışlanamaz"

Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği Tanıtım Subayı Muhabere Binbaşı Pınar Kara, düzenlenen haftalık basını bilgilendirme toplantısında Türkiye’nin Doğu Akdeniz politikası hakkında Milli Savunma Bakanlığının görüşlerini aktardı.

Sunumda, “Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Doğu Akdeniz’den adeta dışlanarak bölgedeki doğal kaynakların paylaşılmasına yönelik girişimler kesinlikle kabul edilmeyecektir. Türkiye, Doğu Akdeniz’deki en uzun kıyı şeridine sahip ülke olarak, kaynakların adil paylaşımının tüm kıyıdaş devletlerin mutabakatıyla belirlenmesi gerektiğini savunmaktadır. Bölgedeki hidrokarbon arama faaliyetleri, uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru haklarımıza dayanmaktadır” denildi.