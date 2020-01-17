MSB acı haberi duyurdu: 3 asker şehit oldu

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerin gerçekleştirdiği bombalı araçlı saldırıda 3 asker şehit oldu. Suriye’deki saldırıda 1 binbaşı, 1 teğmen, 1 uzman onbaşı şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Barış Pınarı Harekat Bölgesi’nde 3 askerin şehit olduğunu bildirildi. Şehit olan 3 askerin Binbaşı Şevket Tombul, Piyade Teğmen Sinan Bilir ve Uzman Onbaşı Mustafa Alpaklı olduğu belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Barış Pınarı Harekât Bölgesinde, 16 Ocak 2020 tarihinde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucunda üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.” denildi.

BİNBAŞI ŞEHİT OLDU

Suriye’nin Tel Abyad ilçesinde saat 16.30 sıralarında bombalı aracın patlaması sonucu evli ve iki çocuk babası Piyade Binbaşı Şevket Tombul şehit oldu. Şehit Şevket Tombul’un şehadet haberi Eskişehir’in Odunpazarı ilçesi Erenköy Mahallesi’nde bulunan annesi Şehnaz ve baba Necdet Tombul’a ulaştı. Acı haberi alan baba Necdet Tombul fenalaşarak eve gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan alınan bilgilere göre, şehit Binbaşı Tombul’un küçük çocuğunun 6 aylık olduğu ve evladını en son 8 günlükken gördüğü belirtilirken, şehit piyade binbaşının eşi Aslıhan Tombul’un Ankara’da olduğu öğrenildi.

ŞEHİT ATEŞİ ŞANLIURFA’YA DÜŞTÜ

Suriye’nin Telabyad kentinin güneyindeki Suluk kasabasında bomba yüklü aracın patlaması sonucu Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı Uzman Onbaşı Mustafa Alpaklı şehit oldu.

Yetkililer, gece saatlerinde şehidin baba evinin bulunduğu Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Salman Mahallesi’ne giderek aileye acı haberi verdi. İlçe Kaymakamı Metin Esen acılı baba Ali Alpaklı’nın yanında oturarak yalnız bırakmadı. Haberi alan anne Aysel Alpaklı ise gözyaşlarına boğulurken şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı. Bir ay önce evlendiği öğrenilen şehidin, 7 de kardeşi bulunuyor.

TELABYAD ŞEHİDİNİN ACI HABERİ MEMLEKETİ TOKAT’A ULAŞTI

Suriye’de Telabyad bölgesinde meydana gelen patlamada şehit olan 3 askerden Piyade Teğmen Sinan Bilir’in acı haberi memleketi Tokat’taki baba ocağına ulaştı.

İlk verilen bilgilere göre 2’inci Komando Tugay Komutanlığı’nın sorumluluk sahasında bulunan Suriye’de Telabyad bölgesindeki Saluk Atik Meskun mahalinde meydana gelen patlamada 3 asker şehit oldu. Şehit askerlerden 29 yaşındaki Piyade Teğmen Sinan Bilir’in acı haberi memleketi Tokat’a ulaştı. Aileye acı haberi İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili, Aile ve Çalışma Sosyal Hizmetler Müdürü Mahmut Özdemir ile askeri ve devlet erkanı temsilcileri verdi. Şehit teğmenin kent merkezinde bulunan Mahmutpaşa Mahallesindeki evinin balkonuna ve bulunduğu sokağa Türk Bayrakları asıldı.

Bahattin ve Nevriye Bilir çiftinin 4 çocuğundan ortancası olan şehit teğmen, 6 ay önce babasını kaybetmişti. 2 ay önce babası için okutulan mevlit için Tokat’a geldiği öğrenilen şehit teğmen, Sibel Bilir ile evliydi. Şehit teğmen Sinan Bilir’in yarın düzenlenecek tören sonrasında Erenler Şehitliğine defnedileceği öğrenildi.