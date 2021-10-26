MOSSAD ajanının ev arkadaşı konuştu: Hiç şüphelenmedim

MİT'in operasyonu ile gözaltına alınan 15 Mossad ajanından biri olan Muhammed Salhab'ın Konya'daki eski ev arkadaşı Amr Mansour, Salhab'ın bir kez İsviçre'ye gittiğine şahit olduğunu belirterek, "Hareketlerinden hiç şüphelenmedim" dedi.

Türkiye'de yakalanan MOSSAD ajanlarından Muhammed Salhab'ın Konya'daki eski ev arkadaşı Amr Mansour, yaşananlara inanamadığını söyledi. Şu an yurt dışında olduğunu belirten Mansour, Salhab'ın hareketlerinden hiç şüphelenmediğini ifade etti.

Sabah'ta yer alan habere göre, İsrail'in yurt dışındaki yöneticileriyle irtibatlı olduğu ortaya çıkan Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi Muhammed Salhab'ın bir dönem aynı evde kaldığı ve aynı şirkette birlikte görev yapan arkadaşı Amr Mansour, yaşananlara inanamadığını söyledi.

1,5 YIL BOYUNCA BİRLİKTE KALDIĞI EV ARKADAŞI KONUŞTU

1,5 yıl boyunca Muhammed ile aynı evde kaldığını ve 7 ay önce de evden ayrılarak başka bir yere taşındığını anlatan Amr Mansour, "Bu süre içerisinde Muhammed'in hiçbir hareketinden şüphelenmedim. Ben Muhammed'in tuzağa düşmüş olduğunu düşünüyorum. 1,5 yıl beraber kaldık. 7 ay önce ben evden ayrıldım. İstanbul merkezli eğitim-danışmanlık merkezini ben kurdum. Birkaç ay birlikte çalıştık sonra o derslerinin yoğunluğu nedeniyle ayrıldı. Resmi olarak Muhammed'in şirkette bir alakası yoktu" dedi.

'UZMANLIK EĞİTİMİ İÇİN YURT DIŞINA GİTTİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ'

Muhammed Salhab'ın İsviçre'ye gittiğine şahit olduğunu da belirten Amr Mansour, "Yurtdışına çıktığında haberim vardı. Hatta ailesinin de haberi vardı. Muhammed Türkiye'deki eğitiminden sonra uzmanlık eğitimi için Avrupa'ya gitmek istiyordu. Bunun için de Avrupa'da bir dernekle irtibata geçmişti. Arkadaşlarına da o dernekle görüştüğünü söylemiş. İtalya'da eğitim görmek istiyordu. Böyle bir hayali vardı" diye konuştu.

MADDİ DURUMU İYİYDİ

Muhammed Salhab'ın maddi durumunun da iyi olduğunu ifade eden Amr Mansour, "Muhammed'in maddi durumu gayet iyiydi. Ailesinin de Filistin'de maddi durumu iyiydi. Ben aileyi Filistin'den de tanıyorum. Ailesinden gelen 500 doların yarısını ihtiyacı olan öğrencilere verirdi." şeklinde konuştu.