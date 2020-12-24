Minik bebeğin katledilmesinde kahreden detay

Çanakkale'deki bebek cinayetinde son dakika gelişmesi! Çanakkale'de yeni doğan bebeğini poşete koyup çöp konteynerine bırakarak ölümüne sebep olan anne kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, sevgilisi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yeni doğmuş bir erkek bebek bulan kağıt toplayıcısı kadınların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve adeta görenlerin, duyanların kanını donduran her bir ayrıntı birbiri ardına ortaya çıkmaya başladı. İşte Türkiye'yi kahreden bebek cinayetindeki sıcak gelişmeler ve çarpıcı ayrıntılar;

POŞETİN İÇİNDEKİ BEBEK HASTANEYE KALDIRILDI

Çanakkale'nin merkeze bağlı Kepez beldesi Şenkartal 28. Sokak'ta dün akşam saatlerinde kan donduran bir olay yaşanmıştı. Yeni doğan bir erkek bebek, henüz kordon bağı üzerindeyken çöp konteynerine bırakılmış, çöp toplayan bir kadın tarafından bulunmuştu. Durum hemen polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirilmişti.

KURTARILAMADI, MİNİK BEDENİ DAYANAMADI

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, bebeği alarak Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine götürmüş ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamışt

FAİLLERİ YAKALANDI: 22'LİK BİR ANNE VE SEVGİLİSİ...

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro cinayet masası dedektifleri yaşanan gelişmeler üzerine geniş çaplı inceleme başlatarak, bölgedeki MOBESE ve diğer güvenlik kameralarını inceleyip, olayın failini 2 saatte yakaladı.

KAMERALARDAN TESPİT EDİLDİ VE ŞOK GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKMAYA BAŞLADI

Cinayet masası dedektifleri, anne E.Ç.'nin (22) yeni doğan bebeğini naylon bir poşet içerisinde çöpe attığını kameralardan tespit etti. E.Ç.'nin evlilik dışı dünyaya getirdiği bebeğin babası 21 Mustafa P. de emniyete getirilerek sorguya alındı. Öte yandan, kızına yardım ettikleri iddia edilen E.Ç.'nin annesi D.Ç. (44) ile babası A.Ç. (47) da evdeki suç delillerini yok etmek suçundan gözaltına alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Anne E.Ç. kasten adam öldürmek suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, çocuğun babası olan ve E.Ç.'nin uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Mustafa P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ANNE BABASI DA GÖZALTINA ALINDI! NEDENİ İSE...

Evdeki suç delillerini yok etmek suçundan gözaltına alınan E.Ç.'nin annesi D.Ç. (44) ile babası A.Ç. (47), savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2020, 08:24