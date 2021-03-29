Milli Takımda Deprem!

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu üçüncü maçında Letonya'yı konuk edecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş'in basın toplantısındaki açıklamaları şöyle;

"RAKİP BİLİNMEYEN BİR TAKIM"

''Seyahatler, uykusuzluklar, bütün bunları düşünüyoruz. Bazen idmanlarda serbest bırakıyoruz, toplantı yapmıyoruz. Futbolcuların fiziksel ve zihinsel dinlenmesi için çalışıyoruz. Rakip de bilinmeyen bir takım. Biz futbola meraklı bir ülkeyiz."

"Örneğin Norveç'i herkes tanıyor. Bu Hollanda için de geçerli ama Letonya için geçerli değil. Bu maç farklı bir maç olacaktır. Zor bir maç olacak. Oyun disiplininden kopmayan bir takım olacağız. Rakibimiz sabırla ve inatla merkezi kapatıp bu şekilde oynayabilen bir takım''

''KADRODAN 8 OYUNCU AYRILDI 3 OYUNCU DAHİL OLDU"

''Şu an iki rakibimize karşı puan avantajımız var. Diğer ülkeleri de yendiğimizde çok ciddi bir avantaj olur. Letonya, Karadağ ve Cebelitarık'ı ikişer maçta da yenersek diğer maçlarda beraberlik bile bizim için iyi olabilir. İlk kadro açıklandığında 28 oyuncuyduk, şimdi 20 kişi kaldık."

KADRODAN ÇIKARILAN İSİMLER BELLİ OLDU!

Milli Takım kadrosundan çıkarılan isimler Cenk Tosun, Dorukhan Toköz, Kaan Ayhan, Emre Kılınç.

Daha önce de İrfan Can Kahveci, Merih Demiral, Nazım Sangare ve Zeki Çelik kadrodan çıkarılmıştı.

3 İSME MİLLİ DAVET!

"Üç yeni oyuncu kadroya ekledik. Bu şekilde 23 kişiyi tamamlıyoruz. Göztepe'den Alpaslan Öztürk, Antalyaspor'dan Bünyamin Balcı ve Altınordu'dan Enis Destan'ı dahil ettik.''

Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2021, 21:34