Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Sen ağa, ben ağa, bu inekleri kim sağa?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlar Kurulu’nda meslek liseleriyle ilgili konuştu.

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın aktardığına göre Selçuk, “Asıl projemiz meslek liselerini güçlendirerek üniversitedeki yığılmayı azaltmak istiyoruz. Üniversite öğrencisi sayısı çoksa o ülkede sorun vardır. Az öğrenci sayısı varsa başarılıdır. Meslek liselerine karşı oluşan olumsuz yargıyı yönetebiliriz” dedi.

Meslek liselerine yeni yatırım yapılmadığını kabul eden Selçuk, “Kabinede de dile getirdim. Herkes üniversiteye gitmek zorunda değil. ‘Okumayan çocuğu meslek lisesine göndereyim’ algısını yıkmalıyız. Dönüşümü sektörle birlikte, istihdam ihtiyacına göre gerçekleştireceğiz. Sanayici bizden nitelikli ara iş gücü istiyor. Herkes üniversiteli olmak zorunda değil. ‘Sen ağa ben ağa, bu inekleri kim sağa’ durumu var yani” dedi.

Türkiye’de kaç üniversite var?

Yükseköğretim Kurulu’nun aktardığına göre Türkiye’de 207 üniversite bulunuyor. Türkiye’de lisans öğrenimi gören 4.4 milyon öğrenci bulunuyor.

Önlisans, yüksek lisans ve doktora ile bu sayı 5 milyona kadar çıkıyor.