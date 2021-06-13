Midilli açıklarında gerilim: Türk ve Yunan botlar çarpıştı

Yunanistan'ın önde gelen yayın organlarından www.protothema.gr haber sitesi bugün okuyucularına duyurduğu haberde Türk ve Yunan botlarının Midilli Adası açıklarında birbirlerine çok yakın mesafede seyrederken çarpıştıklarını ve botlarda hasar meydana geldiğini açıkladı.

Yunan medyası olaya geniş yer ayırdı.



Yaklaşık yarım saat süren gerginliğin ardından Yunan sahil güvenlik botunun Midilli Limanı'na döndüğü belirtildi.

Yunanistan Sahil Güvenlik Komutanlığı ise yaptığı açıklamada “Bugün 13-06-2021 sabah saatlerinde Midilli Adası’nın doğusundaki deniz bölgesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait bir devriye botu Midilli Liman Başkanlığı’na ait bir devriye botunu rahatsız etti. Hasar meydana geldi, olayda yaralanan olmadı” ifadesini kullandı.