Meral Akşener'den, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya sert tepki

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener TBMM'de partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Akşener, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın skandal sözlerine sert tepki göstererek, 'tek kelimeyle utanmazlık' dedi.

İyi Parti lideri Akşener partisinin grup toplantısında konuştu. Konuşmasına İdlib'te şehit düşen 5 askerimize rahmet okuyarak başlayan Akşener hükümete çağrı yaptı. Akşener 'gereğini yapın' dedi. Akşener'in hedefinde ayrıca KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı vardı.

Akşener’in açıklamalarından satır başları şöyle:

Maalesef yeni haftaya yeni bir acıyla girdik. İdlib’teki saldırıda 5 Mehmedimizi şehit verdik. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bu olayın ardından yapılan açıklama ise geçen haftaki açıklamanın aynısıydı. Saldırı noktaları ateş destek vasıtalarıyla ateş altına alınmış ve gerekli cevap verilmiş. Devletin sözüne inanmak zorundayız ancak bu inancımız tahammül sınırlarını zorlayan bir noktaya geldiğimiz gerçeğini ortadan kaldırmıyor.

Evet, artık tahammülüz kalmadı. Bu iş öyle açıklamayla falan olmaz, ülkemizi soktuğunuz Suriye bataklığında Mehmedimiz can veriyor. Siz nasıl daha neyi bekliyorsunuz? Diplomasi seçeneği elbette kıyıda durmalı ama Mehmedim toprağa düşerken ve bunu bir devletin askeri yaparken lafı uzatmanın anlamı yok. Mikrofon delikanlılığını artık bırakın ve gereğini yapın.

Mustafa Akıncı'yı topa tuttu

KKTC’deki beyefendi o kutlu sözleri beğenmiyormuş, bugüne uygun değilmiş. Tek kelimeyle utanmazlık. Hayırdır Mustafa Bey bayrak indi de bizim mi haberimiz yok. O sözler o bayrak oraya dikildiği gün koca bir miletin yüreğinden sökülüp söylendi.

Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2020, 11:45