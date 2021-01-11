Melek İpek’in kızı: ‘Yaşasın babam artık gelmeyecek, biz dayak yemeyeceğiz değil mi?

Antalya’da 12 yıllık eşini kendisini dövüp, işkence yaptığı gerekçesiyle öldüren 2 çocuk annesi Melek İpek’in avukatı, “Çocuklardan küçük olan ‘Babamın eli ağırdı. Bizi de çok döverdi. Geçen hafta da annemin kafasında ütü kırdı. Yaşasın artık babam gelmeyecek, biz dayak yemeyeceğiz değil mi?’ diye söylediğini duydum” açıklamasını yaptı.

Eşinin kendisine işkence yaptığını ve öldürülmemek için kocası Ramazan İpek’i öldürdüğünü anlatan Melek İpek, tutuklandı.

Sosyal medyada da gündem olan Melek İpek’in bırakılması için kampanya başlatıldı.

Antalya’da yaşayan Melek İpek ve Ramazan İpek arasında 3 gün önce evde tartışma çıktı. Ramazan İpek, 2 çocuğunun annesi eşi Melek İpek’in ellerini kelepçeleyip sabaha kadar dövüp, işkence yaptı.

Melek İpek şiddet gördüğü gecenin sabahında servis şoförü Ramazan İpek’i işten döndüğü sırada av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Jandarmaya teslim olan Melek İpek tutuklanırken, çiftin çocukları 9 yaşındaki C. ve 7 yaşındaki İ. annenin yakınlarına teslim edildi.

‘Dayak olmadığı için mutlu’

Melek İpek’in avukatlığını üstlenen Ahmet Onaran, en son onunla dün akşam saatlerinde cezaevinde görüştüğünü söyledi. İpek’e durumunu sorduğunda ‘Burada en azından dayak yok. İyiyim’ cevabı aldığını belirten Avukat Onaran, “Dayak olmadığı için mutlu olduğunu gördüm. Çocuklarını özlediğini söyledi. Kızlarının kendisi olmadan uyuyamayacağını söyledi. Duygu yüklüydü. Olan bitenleri koğuşundaki televizyondan takip ettiğini söyledi” dedi.

‘Babamın eli ağırdı’

DHA’da yer alan habere göre çocuklarla da pedagog eşliğinde görüştüğünü belirten avukat Ahmet Onaran, “Çocuklar da şiddete uğramış. Çocuklardan küçük olan ‘Babamın eli ağırdı. Bizi de çok döverdi. Geçen hafta da annemin kafasında ütü kırdı’ dedi. Çocuklara hediyeler gönderilmişti, onları götürüp teslim ettik” diye konuştu.

‘Yaşasın dayak yemeyeceğiz’

Türkiye’nin birçok yerinden çocuklara hediyeler ve aileye yardım noktasında telefonlar aldıklarını belirten Avukat Ahmet Onaran, çocukların kırılan tabletleri için ilgili birkaç kurumla görüşerek onların derslerini yapabilmeleri için tablet temin ettiklerini söyledi.

Çocukların ısrarla anneannesi, dayısı ve teyzesinin yanında kalmak istemeleri üzerine Melek İpek’in yakınlarına teslim edildiğini ifade eden Ahmet Onaran, “Melek İpek kronolojik olarak şiddete maruz kalıyor. Çocuklar da maruz kalıyor. Ramazan İpek, Melek İpek’e şiddet uyguladığı zamanlarda karakola gitmesin diye ‘Seni öldürür kıyma yapar köpeklere yediririm’ diyerek korkutmuş” şeklinde konuştu.

Bu şekilde şiddetin Melek İpek tarafından olağan hale geldiği için artık tepki veremez olduğunu da ifade eden Avukat Onaran, çocuklarla yaptığı görüşmede çok etkilendiğini söyledi.

Küçük kızın babasının gelmeyeceğine sevindiğini belirten Avukat Onaran, “‘Yaşasın artık babam gelmeyecek, biz dayak yemeyeceğiz değil mi?’ diye söylediğini duydum. Daha birçok şey söyledi ama bunları mahremiyet gerekçesi nedeniyle söyleyemiyorum” dedi.

Avukat Ahmet Onaran, Melek İpek’in ilk duruşmaya kalmadan tahliye edileceğini düşündüğünü, ancak tahliye edilmese dahi Türkiye’nin değişik noktalarından gelen avukatların savunmak için kendilerine başvurduğunu belirtti. Kalabalık şekilde Melek İpek’in yanında olacaklarını ve onun haklılığının duyuracaklarını belirten Avukat Onaran, sonucun Melek İpek lehine olacağını düşündüğünü söyledi.