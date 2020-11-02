Masterchef Tanya Kilitkayalı, bu hafta elenen isim oldu

Masterchef'te eleme heyecanı dün akşam yaşandı.

6 isim yarışmaya veda etmemek için yarıştılar. Eleme potasında son ikiye kalan isimler ise Uğur ve Kıbrıslı Türk Tanya Kilitkayalı oldu. İki yarışmacıdan biri programa veda etti.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Eleme potasında; Tanya, Serhat, Barbaros, Furkan, Uğur ve Eray yer alıyordu.

Son ikiye Uğur ve Tanya kaldı. Yarışmaya veda eden kişi ise Tanya oldu.

MASTERCHEF TANYA KİMDİR?

26 yaşında olan Tanya Kilitkayalı, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) öğretim görevlisi. Yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılıyor. Yaptığı yemekle üçlü elemelere kalan Kilitkayalı Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü mezunu.

Tanya Kilitkayalı, çocukluğundan beri annesiyle beraber KKTC’nin Kilitkaya Köyü’nde bir aile işletmesinde yöresel tatları hazırlıyor.

MasterChef Tanya yarışmanın ilk kaptanlık oyununu kazanarak yarışmacı arkadaşlarına fark atmıştı.