Manisa'da korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi

Manisa'da 22.22'de 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

5,4 büyüklüğündeki depremden yaklaşık 3 dakika sonra 4,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Deprem, İstanbul, İzmir ve Bursa'da da hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akhisar ilçesinde saat 22.22'de 5,4 büyüklüğünde depremkaydedildi.

Yerin yaklaşık 6,98 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem İzmir, Manisa, Aydın ve Denizli'nin yanı sıra İstanbul, Yalova ve Bursa'da da hissedildi.

Akhisar Belediye Başkanı Dutlulu, "Şehir merkezinde ciddi sıkıntı yok, yıkılmış bina haberi de gelmedi. Musalar köyüne ulaşmaya çalışıyoruz" dedi.