Manisa'da korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi

Manisa'da korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi
banner23

Manisa'da 22.22'de 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

5,4 büyüklüğündeki depremden yaklaşık 3 dakika sonra 4,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Deprem, İstanbul, İzmir ve Bursa'da da hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akhisar ilçesinde saat 22.22'de 5,4 büyüklüğünde depremkaydedildi.

Yerin yaklaşık 6,98 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem İzmirManisa, Aydın ve Denizli'nin yanı sıra İstanbulYalova ve Bursa'da da hissedildi.

Akhisar Belediye Başkanı Dutlulu, "Şehir merkezinde ciddi sıkıntı yok, yıkılmış bina haberi de gelmedi. Musalar köyüne ulaşmaya çalışıyoruz" dedi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Uçakta olay çıkaran yolcuya koli bantlı önlem
Uçakta olay çıkaran yolcuya koli bantlı önlem
  1. Dünya

banner1

banner19

banner3

banner18

escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara brazzers porno izle izmir escort izmir escort izmir escort gaziantep escort kayseri escort kayseri escort kayseri escort kayseri escort Tekirdağ escort Kütahya escort Yalova escort Çanakkale escort Balıkesir escort Aydın escort Manisa escort Muğla escort Afyon escort Tokat escort Sivas escort Trabzon escort Ordu escort Amasya escort