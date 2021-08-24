Manavgat'taki orman yangını şüphelisi, hastanede öldü

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Manavgat'taki orman yangını şüphelisi, hastanede öldü
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Manavgat'taki orman yangını şüphelisi, hastanede öldü

Manavgat'taki orman yangını şüphelisi, hastanede öldü Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangına neden olduğu iddia edilen kişi, yanık tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Antalya Manavgat'taki orman yangınına neden olduğu iddia edilen şüpheli, tedavi gördüğü hastanede öldü. İlçeye bağlı Yeniköy Mahallesi'nde 28 Temmuz'da başlayan ve geniş bir alana yayılarak günlerce süren yangının çıkmasına neden olduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan H.G. (58), vücudundaki yanıklar nedeniyle tedavi gördüğü Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi. H.G.'nin yangın bölgesinden kaçmaya çalıştığı sırada alevlerin arasında kalarak vücudunun yüzde 80'inin yandığı iddia edildi.

 

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