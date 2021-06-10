Maltepe’de katledilen kadın akademisyen soruşturmasında flaş!

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Eğitim Fakültesi’nde Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı olarak görev yapan 48 yaşındaki Dr. Öğretim Üyesi Aylin Sözer'i, Maltepe'deki evinde öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında 5 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 35 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Bağlarbaşı Mahallesi Karanfil Sokağı Barış Apartmanı'nda boğazı kesilerek öldürülen ve cesedi yakılmaya çalışılan Aylin Sözer'in cinayet zanlısı Kemal A. hakkındaki yürütülen soruşturmayı tamamladı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, sanık Kemal A'nın 'Tasarlayarak, bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme suçundan' ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm edilmesi talep edildi.

İddianamede, sanık Kemal A'nın, ayrıca 'silahla konutta nitelikli yağma' suçundan 10 yıldan 15 yıla, 'mala zarar verme' suçundan 8 aydan 6 yıla, 'banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması' suçundan 9 aydan 4 yıl 6 aya, 'bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında nitelikli hırsızlık' suçundan da 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.