Mağusa Fatihi Polat paşa mezarı başında anıldı

Kıbrıs çıkartmasında gösterdiği üstün başarılardan dolayı Mağusa Fatihi olarak anılan Emekli Korgeneral Osman Fazıl Polat, ölüm yıl dönümünde mezarı başında alındı.

Kıbrıs çıkartmasında gösterdiği üstün başarılardan dolayı Mağusa Fatihi olarak anılan Emekli Korgeneral Osman Fazıl Polat, ölüm yıl dönümünde mezarı başında alındı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesi nüfusuna kayıtlı olan emekli Korgeneral Osman Fazıl Polat, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda Kıbrıslı soydaşlarımızın savunmasında üstün başarılan gösterip, Mağusa Fatihi unvanını kazanmıştı. Polat vefatının 41. Yıl dönümünde Şarkışla ilçesindeki mezarı başında anıldı. Anma etkinliğine, Sarkışla Kaymakamı Necati Aktan, Belediye Başkan yardımcısı Uğur Taş, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Özgür Cengiz ve Emniyet Müdür vekili Tugay Keten katıldı. Programda ilçe müftüsü Tayyip Koçer tarafından dua okundu