Macron'a Ankara'dan rest: Bize boyun da gücün de yetmez.

Yunanistan ve Fransa, kabadayılığa kalkıştı. Sökmeyince sömürgeci akıl hocalarını yardıma çağırdı. AP'den tehdit dolu bir karar çıkarttı.





Erdoğan ise "Miçotakis'le neyi görüşeceğiz" diyerek AB'ye mesaj yolladı. Bakan Akar da uyardı: Napolyon'u oynayan Macron'un buna gücü yetmez.

Twitter;

- Senden başkası yalan Türkiyem

- Bizim Yunan sevici takım şimdi ne yapacak bakalım...

- Ne diyorsak o. Gerisi hikaye. Boş yapmayın

- Avrupa Reis'leri hiç sevmedi. Turgut Reis, Oruç Reis, Tayyip Reis...

HODRİ MEYDAN

Başkan Erdoğan, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu'nun Meis adası şovuna sert çıktı. "Gövde gösterisini yapıyorsa, biz çok daha büyüğünü yaparız" mesajı yolladı.



Başkan Erdoğan, dün Cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı. Namaz sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. COVİD-19 vakalarındaki artışla ilgili Türkiye'yi uyardı. "Uyarılarımıza halkımız dikkat etmedi" diyen Erdoğan, şu açıklamaları yaptı:



Vaka sayılarında bin 700-bin 800'lere kadar bir çıkışın olduğunu gördük. Tekrar işi sıkmak durumundayız.



TÜBİTAK olmak üzere aşı çalışmaları devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'nın da çalışmaları var. Yılbaşından sonra olumlu sinyaller alacağımızı görüyoruz.



İspanya Başbakanı Sanchez, gerek İtalya Başbakanı Conte ile görüşmeler yaptık. Biz diyoruz ki; bizim Miçotakis ile görüşme yapma noktasında bir sıkıntımız yok. Miçotakis Meis'te yaptıklarını eğer bir dayatma olarak yapmaya kalkarlarsa bunun bir anlamı yok.



Tamir, bakım süreci bittikten sonra Oruç Reis tekrar görevinin başına dönecektir ve oradaki çalışmalarına aynen devam edecektir. Yunanistan Cumhurbaşkanı adaya gelip, gövde gösterisini yapıyorsa, biz çok daha büyüğünü yaparız.



Yunanistan'la Mısır'ın yapmış olduğu bir anlaşma bizi üzmüştür. Bunun ele alınması gerekir. Ama istihbarat noktasında görüşmeler her an yapılabilir.





ERDOĞAN'DAN KRİTİK GÖRÜŞME

Başkan Erdoğan, dün İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider, COVİD-19 ile mücadelenin yanı sıra bölgesel konuları değerlendirdi. (Takvim)

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