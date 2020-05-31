Kuveyt’ten gelen işçiden sarsıcı görüntüler!

Bir süre önce Kuveyt'in güneyinde, Al Mutlaa şehrindeki işçilerin, Türkiye’ye getirilmesine karar verilmişti. İşçiler, Ankara'ya getirilmek üzere bindikleri uçağın havada rota değiştirip İstanbul'a inmesinin ardından, evlerine gönderilmişti.

Karantina uygulanmayıp eve gönderilen işçilerin arasında çok sayıda corona virüs testi pozitif çıkan hasta olduğu öğrenildi. Bu arada o işçilerden birisi Kuveyt’te virüsten öldüğü iddia edilen bir kişinin acı çeken görüntülerini paylaştı.

“ACIYLA KIVRANARAK ÖLDÜĞÜNE ŞAHİT OLMUŞ”

Mersin'de isminin açıklanmasını istemeyen bir kişi, Kuveyt'te bir şirkette çalışan Bangledeşli veya Hintli olan corona virüsten çırpına çırpına ölen işçinin görüntüsünü paylaşırken şunları yazdı:

*Kuveyt’te bir şantiyede çalışan yeğenim yurda döndü. Şantiyenin bir bölümüne sonradan getirilen Bangladeşli ve Hintli birçok insanın corona virüsten, acıyla kıvranarak öldüğüne şahit olmuş.

*Dehşet duygusuna kapılmış. Mersin’e gelmeden önce Yozgat’ta karantinada kalmış.

*’Karantinada sıkılmadın mı?’ diye sordum. Şunu dedi: Amca, o insanların nasıl öldüğünü görünce, karantina hiç umurumda olmadı. Değil 15 gün, iki ay tutsalar yine kalırdım. Türkiye olarak en iyisini yapıyoruz. Ne yapılırsa yapılsın, iyidir, gereklidir. Sıkılmak filan olmaz. Tedbirler çok iyi, aman dikkatle bunlara uyalım.

*Bugün, 65 yaş üstü olanlar yeni tedbirlere itiraz ediyor. Bir Cumhurbaşkanı bilerek, isteyerek ve kötü kasıtla insanlara evinizde oturun, dikkat edin der mi?

*Elbette bilim adamlarının görüşlerini dile getirip uyguluyor. Üstelik bunu uygulayan Cumhurbaşkanı değil, devletimiz. Bu tedbirler, bu masraflar, hepsi bizim sağlığımız için.