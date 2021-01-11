Koyunun doğurduğu kuzuyu görünce dehşete düştü!

Tekirdağ'da benzerine ender rastlanan bir olay yaşandı. Şarköy İlçesinde ikiz doğan kuzulardan bir tanesinin yüzünün olmaması şaşkınlığa neden oldu. Yüzü gelişemeden doğan kuzu yarım saat yaşayabildi. Bunun üzerine ahıra gelen Veteriner Hekim Onur Kemer, bu tip doğan canlılarda yaşama ihtimali olmadığını dile getirdi.

Koyunun doğurduğu kuzuyu görünce dehşete düştü!
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Edinilen bilgiye göre Tekirdağ Şarköy İlçesi Şenköy Mahallesinde 20 koyun sahibi Adnan Elma'ya ait bir koyun, bulunduğu ahırda ikiz kuzu dünyaya getirdi. Hayvancılık işleriyle uğraşan 48 yaşındaki Adnan Elma, kendisine ait ahıra gidip, ikiz doğan kuzulara bakınca hayretler içerisinde kaldı.

İkiz doğan kuzulardan bir tanesinin yüzünün olmaması şaşkınlığa neden oldu. Yüzü gelişmeden doğan kuzu, yarım saatten fazla yaşayamadı. 

BU TARZ DOĞUMLARIN YAŞAM İHTİMALİ DÜŞÜK
Bunun üzerine ahıra gelen Veteriner Hekim Onur Kemer, "Bu tür rahatsızlıklar hayvanların gebelik sırasında kullanılan ilaçlar, gebelik sırasında beslenme bu tarz anormalliklerle karşılaşmayı ortaya çıkarır.

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Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2021, 22:03
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