Koronavirüs tespit edilen okul sayısı 176'ya yükseldi

Eğitim Sen tarafından yapılan son açıklamaya göre, 96 okulda daha koronavirüs vakası ortaya çıkmasıyla, salgının görüldüğü okul sayısı 176'ya yükseldi.

Yapılan tüm uyarılara rağmen seminerlerin yüz yüze yapılması sebebiyle koronavirüs görülen okul sayısı bir günde iki katına çıktı. Eğitim Sen tarafından yapılan açıklamada, bugün 96 okulda virüs tespit edilmesiyle,koronavirüs vakasına rastlanan okul sayısı 176'ya yükseldi.

EĞİTİM SEN'DEN AÇIKLAMA

"Geride bıraktığımız hafta 21 Eylül'de okulların açılması için hangi önlemlerin alınması gerektiği ve eğer önlemler alınmazsa sonuçlarının ne kadar olumsuz olabileceğini gözlemleme olanağı verdi" ifadelerine yer verilen açıklamada, "Pek çok ilden ve ilçeden Covid-19 tanısı konulan veya şüphesi bulunan eğitim emekçilerine ait bilgiler merkezimize gelmeye devam etmektedir. Yayınlanan okul isimleri Pazartesinden bu yana okulda bulunan arkadaşlarımızdan tanı konulan veya temaslı çalışanların bulunduğu okullardır" denildi. Eğitim Sen, vakaların görüldüğü okulları da il il açıkladı. Son olarak virüs bulaşan okul sayısı 34'ken, önceki gün bu sayıya 46 okul daha eklenmiş, böylece Covid-19 görülen okul sayısı 80'e yükselmişti.

"OKULLAR KORUNAKSIZ"

Eğitim Sen tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Uzun bir aradan sonra okullarına dönen öğretmenler mesleki çalışmalarını bugün zihinlerinde yanıtlanmamış pek çok soruyla tamamladı. Geride bıraktığımız hafta 21 Eylül'de okulların açılması için hangi önlemlerin alınması gerektiği ve eğer önlemler alınmazsa sonuçlarının ne kadar olumsuz olabileceğini gözlemleme olanağı verdi. Bu hafta ayrıca, bizlere "her olasılığa hazırız" algısı oluşturmaya çalışan MEB'in aslında ne kadar hazırlıksız ve plansız olduğunu da gösterdi. Okulların salgına karşı ne kadar korunaksız ve savunmasız olduğunu bizzat yaşayarak deneyimledik.

"OKULLARI GÜVENLİ VE TÜM ÖNLEMLER ALINMIŞ ŞEKİLDE AÇMAK ORTAK SORUMLULUĞUMUZDUR"

"UNICEF gerekli önlemler alınarak okulların açılması için tüm ülkelere çağrıda bulunmaktadır. Dünya genelinde 463 milyon öğrencinin uzaktan eğitime erişimi hiç yok. Salgın en çok da yoksullar ve dezavantajlı gruplar için yaşamı olabildiğince zorlaştırmaktadır. Okulların açılması için salgınla tam anlamıyla mücadele edilmeli, alınması gereken tüm önlemler eksiksiz alınmalı ve öğrenciler okulları ile buluşmalıdır. Okul öğrencinin yüzünün güldüğü, oyun oynadığı, bu karanlık günlerde yalnız olmadığını hissettiği, içerisinde kendini güvende hissettiği sığınağıdır. Okul öğrencinin dayanışmayı, yardımlaşmayı, paylaşmayı öğrendiği ve salgını birlikte aşabileceğimize olan inancını artıran evidir. Bu anlamda okulları güvenli ve tüm önlemler alınmış şekilde açmak ortak sorumluluğumuzdur."

"ORTAK AKIL, BİLİMSEL ÇALIŞMA VE GÜÇLÜ BİR TOPLUMSAL MUTABAKATTIR"

"Eğitim Sen, taşıdığı tarihsel sorumluluk ve öğrencilerimize, eğitim emekçilerine ve halkımıza karşı sorumluluğu gereği MEB'i ve siyasi iktidarı alınması gereken önlemler ve yapılması gerekenler konusunda uyarmaktadır ve bunu da sürdürmekte kararlıdır. Bir kez daha ifade ederiz ki salgınla mücadele edebilmek ve okulları güvenle açabilmek için ihtiyacımız olan; ortak akıl, bilimsel çalışma ve güçlü bir toplumsal mutabakattır."