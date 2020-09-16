Koronavirüs aşısında tarihi gün! Türkiye’de ilk deneme yapılacak.

Koronavirüs salgını dünyayı kasıp kavurmaya devam ediyor. Salgında her gün vaka rekoru kırılıyor. Birçok ülke ikinci dalga ve ikinci piklerle boğuşuyor. Salgında ölü sayısı 1 milyonu aşarken, dünyanın son yüzyılda gördüğü en büyük olay olarak kayıtlara geçti.

Covid-19'u durdurmak için tüm ülkeler seferber olmuş durumda. Bilim insanları farklı laboratuvarlarda aynı amaç uğruna ter döküyor. Birçok aşı üzerinde çalışılıyor. Türkiye de, aşı çalışmalarına hem kendi araştırmaları ile hem de gönüllülük esası ile destek oluyor.

ÇİN'DE ÜRETİLEN AŞI TÜRKİYE'DE İLK KEZ DENENECEK

Vaka sayılarının arttığı günlerde umut veren bir haber daha geldi. Çin'de üretilen aşı Türkiye'de de bugün itibarıyla denenmeye başlanacak. Aşının ilk dozu bugün 1300'e yakın sağlık personelinde denenecek. Sağlık personelleri verdikleri mücadeledeki kahramanlıklarını, aşıya gönüllü talip olarak da gösterdi.

İKİNCİ DOZ 14 GÜN SONRA

Koronavirüs aşısının ikinci dozu ise 14 gün sonra yine aynı kişilere uygulanacak. Alınan sonuçlar Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşılacak.

ARA VERİLECEK, GÖNÜLLÜLERDEN TALEP ALINACAK

Aşı yapılmasına kısa bir süre ara verilecek. Daha sonra ise başvurular alınarak tekrar aşılar yapılacak. 13 bin kronik hastanın aşılanması hedefleniyor.

CNN Türk'te yer alan habere göre; Sağlık Bakanlığı'nın imzaladığı protokoller çerçevesinde uygulanacak. Sağlık Bakanlığı aynı zamanda İngiltere, Almanya ve Rusya'daki çalışmalarla ilgili protokoller de imzalamıştı.

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