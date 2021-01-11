Koronavirüs aşıları ile ilgili flaş gelişme! Dağıtım yapılmak üzere TIR'lara yükleniyor

Koronavirüs salgınına karşı kullanılacak olan ve Sinovac tarafından üretilen CoronaVac aşıları, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Laboratuvarlarından dağıtım yapılmak üzere TIR'lara yükleniyor.

Koronavirüs aşıları ile ilgili flaş gelişme! Dağıtım yapılmak üzere TIR'lara yükleniyor
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Son dakika haberine göre; Çin'den Türkiye'ye getirilen, İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Laboratuvarları'nda incelemesi süren CoronaVac aşıları ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Aşıların TIR'lara yüklenmeye başladığı bildirildi. Koronavirüs salgınını durdurmak için dünyanın umut bağladığı aşılar arasında yer alan CoronaVac aşısının Türkiye'ye getirilen ilk 3 milyon dozunun incelemesi İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Laboratuvarları'nda sürüyor.

Gelen son dakika bilgisine göre; Sinovac tarafından üretilen CoronaVac aşıları, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Laboratuvarlarından dağıtım yapılmak üzere tırlara yüklenmeye başlandı. Bugün Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde aşılar ile ilgili son durum değerlendirilecek. İzlenecek yol haritası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılacak sunum ile anlatılacak. Başkan Erdoğan, Kabine toplantısının ardından vatandaşlara seslenerek, alınan kararları ve son gelişmeleri duyuracak.

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