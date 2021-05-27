Korkut Eken de sessizliğini bozdu

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in gazeteci Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili ismini verdiği, dönemin Sivil Savunma Başkanı, emekli orgeneral Galip Mendi’nin ardından, iddialarda adı geçen, “efsane yarbay" Korkut Eken de Türkiye medyasına konuştu, Atilla Peker ile Kıbrıs’a geldiğini doğruladı ancak Adalı’yı tanımadığını ve cinayetle alakası olmadığını iddia etti.

Türkiye’deki ‘Sözcü’ gazetesinden Saygı Öztürk’e konuşan Korkut Eken, “O gazeteciyi tanıyorsam, biliyorsam şerefsizim. Öldürülmesiyle de alakam yok” dedi.

“HER İHTİMALE KARŞI ATİLLA PEKER İLE GİTTİM”

Dönemin Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Hasan Kundakçı’nın, yine dönemin Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar'a telefon ettiğini ve “Kıbrıs'ta çok büyük PKK faaliyetleri var. Teröristler burada cirit atıyor” dediğini aktaran Eken, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ben de o dönemde Emniyet'te Özel Harekat polislerini yetiştirmekle görevliyim. Mehmet Bey (Mehmet Ağar) de beni gönderdi. Her ihtimale karşı Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'le gittim.”

“PKK’NIN FAALİYETLERİNE YÖNELİK 3-5 GÜNLÜK BİR İNCELEME YAPTIM”

Atilla Peker’i kendisinin çağırdığını söyleyen Eken, Peker ile KKTC’ye geldiklerini, “PKK’nın faaliyetlerine yönelik 3-5 günlük bir inceleme” yaptıklarını ifade ederek, “PKK'nın yaralılarını Kıbrıs'a götürdüğünü tespit ettik. Rum Kesimi’nde tedavi edildikten sonra Yunanistan'da bulunan Lavrion kampına teröristler sevk ediliyordu. Bunları ben raporladım ve Kolordu Komutanı Hasan Kundakçı paşama verdim” ifadelerini kullandı.

GALİP MENDİ’Yİ ZİYARET ETTİĞİNİ VE KENDİSİNE OTOMOBİL TAHSİS EDİLDİĞİNİ DOĞRULADI…

Dönemin Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Galip Mendi’yi ziyaret ettiğini doğrulayan Eken, “O dönem albay rütbesinde olan Galip Mendi Paşa benim çok sevdiğim kahraman askerlerden birisidir. Gitmişken kendilerini ziyaret ettim. Lefke'ye gideceğim zaman da otomobil verdiler” dedi.

“SEDAT PEKER'E NE YAPTIYSAM AŞIRI BİR DÜŞMANLIĞI OLUŞMUŞ”

Eken, “Şimdi duyuyorum ki Atilla Peker, gazeteci Kutlu Adalı'nın öldürülmesi olayı ile ilgili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmuş. Sebep? Ben Sedat Peker'e ne yaptıysam aşırı bir düşmanlığı oluşmuş. Atilla Peker'in buna alet olmaması lazım. Nasıl yaptı bilmiyorum” iddiasında bulundu.

"OLAYIN ARAŞTIRILMASI İÇİN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM”

Kutlu Adalı’yı tanımadığını iddia eden Eken, “Olayın araştırılması için suç duyurusunda bulunacağım. Siyasiler birbirlerine sahip çıkıyor. Bizi kim kollayacak? Sahip çıkan yok. Kutlu Adalı olayının faillerini bilenler, benim de bir ilgim olmadığını biliyorlardır. Bir kişi yok mu yani “Korkut Eken'in bir ilgisi yoktur” diyecek adam. 'Allah'tan korkun' diyen yok maalesef” şeklinde konuştu.

“KUTLU ADALI İLE İLGİM OLSA SÖYLERDİM”

Gazeteci Saygı Öztürk’ün, “Niçin Kutlu Adalı suikastıyla gündeme geldiniz?” sorusuna yanıt veren Eken, “Vallahi billahi bilmem, tanımam. Olsa da söylerim. Ben doğruyu söylerim. Susurluk olayında yalan söyleyemediğim için 6 yıl hapis cezasına çarptırıldım, 2,5 yıl hapis yattım” dedi.

Atilla Peker’in itiraf nitelikli iddialarının sorulması üzerine Eken, “Tövbe tövbe, adını bilmiyorum ki. Atilla Peker de bilmez. Şimdi kardeşi oradan söylüyor. Sedat Peker'le benim aramda bir şey yok ama bir kin bir garezle nereye gittiyse, mahkemeye gittiyse benim ismimi zikretti. İftiralarla aşağılamaya çalıştı. Niçin böyle yaptığının sebebini vallahi bilmiyorum. Kimseyle görüşmüyorum. Onunla da görüşmüyorum. 2004'te cezaevinden çıktıktan sonra kimseyle görüşmüyor, tek başıma yaşıyorum. Korkut Eken'in de çocukları, torunları var. Katil miyim ben? Devletin yetkilileri, istihbarat birimleri bilmiyorlar mı? Bu işlerle ilgili olmadığımı niçin söylemiyorlar?” diye sordu.