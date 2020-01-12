Köpeğini döven babasını silahla vurarak öldürdü

Balıkesir'de 20 yaşındaki genç, köpeğini dövdüğü gerekçesiyle tartıştığı babasını tüfekle vurarak öldürdü.

Köpeğini döven babasını silahla vurarak öldürdü
banner23

Balıkesir'in Edremit ilçesinde köpeğini dövdüğü oğlu tarafından silahla vurulan kişi yaşamını yitirdi.

Zeytinli Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde bir apartmandaki evlerinde Batuhan S. (20) ile babası Ali S. (40) arasında tartışma çıktı.

Evde bulunan pompalı tüfeği alan Batuhan S, mutfakta kahvaltı yapan babasına iki al ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, başından vurulan Ali S'nin öldüğünü belirledi. Ali S'nin eşi Sevgi S. ise sinir krizi geçirdi.

Akçay Polis Merkezine giderek teslim olan Batuhan S'nin ilk ifadesinde, sık sık aralarında tartışma yaşanan babasının olay öncesi kendisine ait köpeği dövdüğünü ve bunun üzerine kavga ettiklerini, evdeki tüfek ile mutfakta oturduğu sırada ona ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

Ali S'nin cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

YORUM EKLE
Gönder

banner1

banner19

banner3

banner18

escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara brazzers porno izle izmir escort izmir escort izmir escort gaziantep escort kayseri escort kayseri escort kayseri escort kayseri escort Tekirdağ escort Kütahya escort Yalova escort Çanakkale escort Balıkesir escort Aydın escort Manisa escort Muğla escort Afyon escort Tokat escort Sivas escort Trabzon escort Ordu escort Amasya escort