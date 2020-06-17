Komandolar Kuzey Irak'ta

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine "Pençe-Kaplan Operasyonu" adıyla yeni bir harekat başlatıldığını, Hava Kuvvetleri, ateş destek vasıtaları, ATAK helikopterleri, İHA ve SİHA’larla desteklenen komandoların hava hücum harekatıyla bölgeye intikal ettiğini bildirdi.

Operasyonda ilk olarak tüm harekat alanı ateş altına alındı, Fırtına obüsleri ile ÇNRA'ların da kullanıldığı atışlarda 150’den fazla hedef vuruldu.

Atışlarla bölgenin yumuşatılması sonrasında yapılan hava hücum harekatında belirlenen bölgelere komandolar karadan ve havadan sızma harekatı icra etti.

AKAR: TÜRK KOMANDOSU GÜCÜNÜ GÖSTERDİ

Harekata katılan birliklerin komutanlarına telsizden seslenen ve onları tebrik eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türk komandosunun gücünü her zaman gösterdiniz, o dağlarda bugün de bir kez daha göstereceğinize, daha önce yazdığınız destanları yazacağınıza inanıyoruz" dedi.

"KOMANDOLARIMIZ BÖLGEYE İNTİKAL ETTİ"

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ''Halkımızın ve hudutlarımızın güvenliğini tehdit eden PKK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirmek maksadıyla; Hava Kuvvetleri, ateş destek vasıtaları, ATAK Helikopterleri, İHA ve SİHA’larla desteklenen komandolarımız, hava hücum harekatıyla bölgeye intikal etmişlerdir'' ifadesi kullanıldı.

MSB operasyonun, Türkiye'nin uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa hakları çerçevesinde icra edildiğini bildiridi.

"OPERASYON BAŞARIYLA SÜRÜYOR"

Bakanlıktan yapılan son açıklamada ise, hava hücum harekatı öncesinde bölgede konuşlu topçu birliklerince belirlenen hedeflerin yoğun şekilde ateş altına alınarak tam isabetle vurulduğu, operasyonun planlandığı şekilde başarıyla sürdüğü belirtildi.



Bu arada MSB tarafından "Pençe-Kaplan Operasyonu"na ilişkin ilk görüntüler de paylaşıldı.