Koli bandıyla bağladı, yanan evde bırakıp kaçtı

Yangın, saat 19.30 sıralarında Mevlana Mahallesi Hüseyin Ağırman Sokak’ta site içerisinde bulunan 15 katlı binanın 14. katında çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yanan dairenin içerisine girerek elleri ve ayakları koli bandıyla bağlı şekilde mahsur kalan Alev Ş.’yi kurtardı.

ELLERİNDEKİ KOLİ BANDI KAMERAYA YANSIDI

İtfaiye ekipleri kurtardıkları Alev Ş.’yi sağlık ekiplerine teslim etti. Alev Ş.’nin ambulansa götürülmesi sırasında ellerindeki koli bantları kameraya yansıdı. Sağlık ekiplerinin ambulansta ilk müdahalesini yaptıkları Alev Ş. Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürerek bir süre soğutma çalışması yaptı. Yanan daire tamamen kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri yangın yerinde güvenlik önlemi alırken, site sakinleri yangın ile ilgili yapılan çalışmaları izledi.

'SEVGİLİSİ BAĞLAYIP EVİ ATEŞE VERDİ' İDDİASI



Polis ekipleri olaya ilişkin çok yönlü araştırma başlattı. Alev Ş.’nin aralarında problemler olan sevgilisi Emre Y. tarafından elleriyle kollarının koli bandıyla bağlandıktan sonra içeride bırakılarak evinin ateşe verildiği iddia edildi. Olayın ardından kaçtığının görüldüğü ileri sürülen Emre Y.’yi yakalamak için polis çalışma başlattı. Öte yandan Alev Ş.’nin, daha önce Emre Y. hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

"SEVGİLİSİ EVİ YAKIP KAÇMIŞ"

Mahalle sakini "Yan sitede yangın olduğunu söylediler. Biz de hemen dışarıya çıktık. Daireyi alevlerin sardığını gördük. Arkadaşımdan aldığım bilgiye göre, dairede taksicilik işi yapan bir kadın oturuyormuş. Sevgilisi kadının ellerini bağlayıp olay yerinden kaçmış. Site yöneticisi ise kadını kurtardıklarını, şu an içeride yaralı veya can kaybı olmadığını söyledi" dedi. Başka bir görgü tanığı, "Sevgilisi evi yakıp kaçmış. Ama kadını kurtardılar. Kadının ellerini ve ayaklarını bağlamışlar. Şu anda kadın kurtuldu. Ambulansla kadını hastaneye kaldırdılar" diye konuştu.