Koca'dan İstanbul uyarısı: Son bir ayda ağır hasta sayısı yüzde 42 arttı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstanbulluları uyardı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda Nisan ayında corona virüs hastalarının %65'inin, vefatların ise %54'ünün İstanbul'da olduğunu belirtti.

Bakan Koca, nisan ayında ağır hastaların %76'sının İstanbul'daki hastanelerde olduğunu belirterek son 1 ay içinde bu sayının İstanbul'da %42 artığını ifade etti.

Alınan tedbirler ile hasta sayısının %72, vefatların ise %78 azaldığına dikkat çeken Bakan Koca, 11 Eylül'de hasta sayısının geçen ayın hasta sayısının yaklaşık iki katı olduğuna vurgu yaptı. Ayrıca, filyasyon ekip sayısının da %34 arttığını belirtti.

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