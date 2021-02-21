KKTC’den de çok sayıda taziye mesajı yayımlanmıştı…

Türkiye’nin önde gelen hadis âlimlerinden Muhammed Emin Saraç için Fatih Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Saraç’ın cenazesi, Kur’an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından yakınları, talebeleri ve sevenlerinin omzunda Fatih Camisi’ne götürüldü. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ve iş insanı Fatih Saraç da babalarının tabutuna omuz verdi. Törene, Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Türkiye’nin önemli hadis âlimlerinden Muhammed Emin Saraç, öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından vasiyeti üzere Fatih Camisi Haziresi’ne defnedildi.

Yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldığı hastanede cuma günü yaşamını yitiren Saraç’ın cenazesine öğrencileri, sevenleri ve üst düzey devlet adamları katıldı.

BAŞKAN ERDOĞAN CENAZE TÖRENİNE KATILDI

Namaz öncesinde babasının cenazesi başına gelen Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, dua etti. Saraç’ın öğrencilerine Kuran-ı Kerim cüzü dağıtılarak hatim okundu. Cenaze namazına Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın yanısıra, eski Başbakan Tansu Çiller ve çok sayıda siyasetçi de katıldı.

Muhammed Emin Saraç’ın cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu açıklamalarda bulundu:



“Öncelikle şu anda musallada hakka uğurlayacağımız muhterem hocamızı imam hatip yıllarından bu yana tanıyorum. O günden son yaşadığı güne kadar zaman zaman fırsat buldukça hep ziyaretine gittim ve bu ziyaretlerinde de kendisinde çok istifade ettim. Tabi Hocamız gerçekten ömrü yani bir muhaddis olarak tefsir fıkıh ilimlerinde olsun tüm bu İslamî ilimlerde hocamız hep öncülük etti. Hep bu noktada ön aldı. Ve söyleyecek sözleri aslında diyanet işleri başkanımız söyledi biz teskiyede de ifade edildiği gibi kendisini hep bir muhaddis ve müderris olarak iyi bildik iyi tanıdık. Hamdolsun yakından tanıma fırsatı bulduğumuz içinde mutluyuz.”

VASİYETİ YERİNE GETİRİLDİ

Saraç’ın buraya defnedilme talebinin arkasında hocası Haydar Efendi’nin vasiyeti yatıyor. Fatih dersiâmlarından olduğu için Fatih Camisi Haziresi’ne defnedilmek istendiyse de askerî yönetimce buna izin verilmedi. Cenaze namazı Yavuz Sultan Selim Camisi’nde vasiyeti uyarınca Mahmut Sami Efendi tarafından kıldırıldı ve Edirnekapı’da Sakızağacı Mezarlığı’na defnedildi. 61 yıl sonra öğrencisi Saraç’ın cenazesinin, hocasının gerçekleştirilmeyen vasiyetinin yerine Fatih Camisi Haziresi’ne defnedilecek.