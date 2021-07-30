28 Temmuz tarihinde yapılan, 37’inci KKTC Koşusunu Halis Karataş’ın bindiği Alihan isimli 4 yaşındaki safkan kazandı.

Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Başkanı Serdal Adalı'nın daveti üzerine İstanbul’a giden Kıbrıs Türk At Yarışları Derneği (KTAY) Yönetim Kurulu üyeleri Kuzey Kıbrıs'ta yarışların başlayabilmesi için TJK Başkan’ından tam destek aldı.

İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda koşulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Koşusu nedeni ile gidilen davet oldukça verimli ve Kıbrıs Türk atacılığı için bir dönüm noktası olabileceğini de belirten KTAY yetkilileri, “Bizim amacımız atlarımızı yarıştırabileceğimiz çağdaş bir hipodroma kavuşmak, sürekliliğini sağlayabilmek, ülkeye kazandırmak, gençler için gerek spor gerekse iş alanları yaratmaktır" dedi.

KTAY Başkanı Bahir Çetinkaya, "bu konuda hırsımız ve enerjimiz üst düzeydedir, hipodrom yarışçılığını güzel bir noktaya getireceğiz" dedi.

"TJK tarafından desteklenecek jokeylik, antrenörlük, seyislik kursları için de gerekli yardımın yapılacağı sözü de alındı. Bu kurslar sayesinde gençlere iş olanakları ortaya çıkacağını, bu olanakların malzeme satan dükkânından, atlar konusunda yetişecek veterinerlere kadar birçok kişiye aş ocağı olacağını görmekteyiz" diyen KTAY Yetkilileri, "bunun örneğini Türkiye’de ve yakınında olan ülkelerde görebilmekteyiz" dedi.

TJK Başkanı Serdar Adalı’nın “Yeter ki başlayın ve yarıda kalmayın, bizden size tam destek.” sözleri, TJK yönetiminin kararlılığını da ortaya koydu. Teknik ekip, kurslar, alt yapı geliştirme olanakları, yarış atı temini konularında gerekli yardımların Kuzey Kıbrıs için hazır olduğunu belirten TJK Başkan’ına toplantı sonunda ilk buluşmanın anısına ve işbirliğinin devamlılığının dilendiği bir plaket sunuldu.

28 Temmuz 2021 tarihinde 37’inci KKTC Koşusunu kazanan safkanın sahibi Ali Selimoğlu’na kupasını KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu taktım etti.

Halis Karataş’ın bindiği Alihan isimli 4 yaşındaki safkan 1200 metrelik mesafeyi 1 dakika 12 saniye 53 salisede bitirerek birinciliği elde etti.