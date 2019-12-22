Kimlik kontrolü yapan sahte polise gözaltı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kendisini polis olarak tanıtarak kimlik kontrolü yapan kişi gözaltına alındı.

Kimlik kontrolü yapan sahte polise gözaltı
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Selvilitepe Mahallesi'nde Erdal T, evlerine giden anne ve kızın önüne geçerek polis olduğu söyledi ve kimlik kontrolü yapmak istedi. 

Erdal T'den şüphelenen anne ve kızı durumu polis ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen polis ekipleri Erdal T'yi gözaltına aldı.

Zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2019, 11:25
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