Kılıçdaroğlu başörtülüleri savundu

Başörtüsü konusunda yanlış yaptıklarını ifade eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, öz eleştiri yaparak, "Yine bizim hatalarımızdan birisi, kadının başörtüsü sorununu Türkiye’nin bir numaralı sorunu haline getirdik. Sana ne kardeşim. Vatandaş işsiz, iş istiyor. Çiftçinin durumu ortada, başka dertlerimiz var" dedi.

Kılıçdaroğlu, Aksaray’da düzenlenen toplantıda muhtarlarla bir araya geldi. CHP ile ilgili partisinin ve kendisinin tutumunu dile getiren CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, “Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak her zaman doğruları yaptık, doğruları söyledik. Hayır, böyle bir şey demiyorum. Bizim de eksiğimiz yanlışımız oldu. Biz Ankara’da oturduk bazen çok güzel laflar ettik. Sonra döndük vatandaşa ’Niye bize oy vermiyorsun?’ Niye size oy versin? Sen vatandaşın ayağına gittin mi? Oturdun konuştun mu, derdini dinledin mi? Varsa bir derdi, ‘Ya bu dert böyle çözülür dedin mi’? Demedin. Ankara’da oturdun, ‘Bana oy verin.’ Vatandaş vermez. Kabahat kimde? Vatandaşın ayağına gitmeyen siyasetçide. O nedenle kendimizi eleştiriyorum. Gayet rahat eleştiriyorum. Yine bizim hatalarımızdan birisi, kadının başörtüsü sorununu Türkiye’nin bir numaralı sorunu haline getirdik. Sana ne kardeşim. Vatandaş işsiz, iş istiyor. Çiftçinin durumu ortada, başka dertlerimiz var. Üniversite öğrencilerinin işi gücü yok. Her birisi bir köşede. Fakirlik, yoksulluk var, Türkiye’nin içinde anarşi var. Bunları unuttuk, Vay efendim ’Kadınlar başörtüsü taksın mı takmasın mı?’ Bu da yanlış. Bakın çok samimi, içten bir toplantıda düşüncelerimi ifade ediyorum. Yanlışa her zaman yanlış diyeceğiz. Ben size şunu da söyleyeyim, son 10 yılda en büyük değişimi yaşayan parti Cumhuriyet Halk Partisidir" dedi.