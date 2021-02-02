Kendi evine götürdüğü arkadaşını vurarak öldürdü

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde meydana gelen olayda, Yukarıbayır mahallesinde babasına ait çiçekçi dükkânında çalışan Umut Akturan (21) sabah erken saatte işyerine gelen mahalleden arkadaşı Murat Ö. İle birlikte arkadaşının evine gitti. Bir süre evde oturan iki arkadaş arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma üzerine Umut Akturan, evden ayrılmak için dışarı çıkarken arkadaşı Murat Ö. Arkadan ensesine bir el ateş etti.

Silah sesi üzerine olayı öğrenen komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı müdahalenin ardından Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Umut Akturan, kurtarılamadı. Umut Akturan'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsisinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilirken, Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan Murat Ö.'yü akşam saatlerinde saklandığı bir evin terasında yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunda eve davet ettiği arkadaşıyla aralarında tartışma çıktığını o nedenle kavga ettiklerini söyleyen Murat Ö. Sevk edildiği nöbetçi mahkemece cinayet suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.