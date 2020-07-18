Karantinada kaldığı yurtta öğrencilere öyle bir not bıraktı…

Corona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında Kütahya'da öğrenci yurdunda 14 gün süreyle karantinaya alınan bir kişinin, odada kalan öğrencilere bir notla birlikte 400 Euro (yaklaşık 3 bin 135) bıraktığı ortaya çıktı.