Karantinada kaldığı yurtta öğrencilere öyle bir not bıraktı…

Corona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında Kütahya'da öğrenci yurdunda 14 gün süreyle karantinaya alınan bir kişinin, odada kalan öğrencilere bir notla birlikte 400 Euro (yaklaşık 3 bin 135) bıraktığı ortaya çıktı.

Karantinada kaldığı yurtta öğrencilere öyle bir not bıraktı…
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Dünyayı kasıp kavuran corona virüsü salgını nedeniyle yurt dışından tahliye edilerek getirilen vatandaşlar, karantina süreçlerini çeşitli illerdeki yurtlarda tamamlamıştı.

Kütahya’daki Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı Yesevi Öğrenci Yurdu’nda kalan vatandaşlardan birinin, 14 gün boyunca odalarında kaldığı öğrencilere teslim edilmesi için Kur’an-ı Kerim’in arasına 400 Euro bıraktığı ortaya çıktı.

‘HAKKINIZI HELAL EDİN’

Temizlik görevlisi Gülcan Kaymak tarafından bulunan paranın yanına bırakılan kağıtta ise şu not yazıyordu:

Odanızda 14 gün boyunca misafiriniz oldum. Eksik olmayın, dördünüz aranızda paylaşın. Lütfen kabul edin. Hakkınızı helal edin.

DHA’nın haberine göre; paranın odada kalan dört öğrenciye paylaştırılacağı öğrenildi.

FOTO: DHA

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