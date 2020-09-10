Karantina ihlali yapanlar yurtlara gönderilecek, masrafları da kendileri ödeyecek

Son günlerde artan corona virüsü vakalarının sebeplerinden biri olarak gösterilen karantina altında olması gereken kişilerin toplum içine çıkmasını engellemek için yetkililer harekete geçti. 5 kentte karantina altında olması gerekirken sokakta, pazarda, lokantada, düğünde ya da seyahat ederken yakalanan kişiler KYK yurtlarına konularak gözetim altında tutulacak, masraflar da tahsil edilecek.

SİVAS

Sivas Valisi Salih Ayhan sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuruda kararı şöyle duyurdu:

* Pozitif olduğu halde evinde bulunmayan ve toplum sağlığını tehdit eden kişiler, KYK yurtlarına alınarak karantina sürelerinin tamamlanması sağlanacaktır.

* Yurtlarda kalma süreleri boyunca oluşacak olan konaklama, yemek ve benzeri masraflarda kendilerinden tahsil edilecektir.

10 GÜN YASAK ÇAĞRISI

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, ülke genelinde artan vaka artışlarına dikkat çekerek salgının kontrolden çıktığını iddia etti. Erol, ”Alınacak en önemli tedbir Türkiye genelinde 10 gün süre ile sokağa çıkma yasağının ilan edilmesidir” dedi.

SAKARYA

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Aldığımız ek tedbirler kapsamında, ilimizde, toplum sağlığını hiçe sayarak karantina ihlali yapan vatandaşlarımız yurtlara alınarak, karantina sürelerinin buralarda tamamlanması sağlanacaktır” ifadelerine yer verdi.

Kaldırım, ayrıca vatandaşların yurtlarda kalma süresince oluşan masraflarının da ayrıca kendilerinden tahsil edileceği bilgisini verdi.

ÇANKIRI

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, “Kıymetli Çankırılılar, yarından itibaren karantina kurallarını ihlal ederek evlerini terk eden korona virüs hastaları geri kalan karantina sürelerini valiliğimizce belirlenen öğrenci yurdunda tamamlayacaklardır” uyarısında bulundu.



AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, evlerinde karantinaya uymayanları uyararak, “İlimizde, toplum sağlığını hiçe sayarak karantina ihlali yapan vatandaşlarımızı, KYK yurtlarına alarak karantina sürelerinin tamamlanmasını sağlayacağız. Yurtlarda kalma süreleri boyunca oluşan masrafları da kendilerinden tahsil edeceğiz” diye belirtti.

İZMİR'DE ESNEK ÇALIŞMA

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kentte 14 Eylül'den itibaren esnek çalışma modeline geçileceğini bildirdi. Bu kapsamda kentte sağlık müdürlüğüne bağlı personel, kolluk kuvvetleri, AFAD'a bağlı personel, 112 Acil Çağrı merkezi müdürlüğü emrinde görevli personel ve mülki idari amirleri hariç olmak üzere, Cumhurbaşkanlığı genelgeleri doğrultusunda hamile (24. hafta ile 32. hafta gebeliği bulunan) yasal süt izni kullananlar ve Sağlık Bakanlığının belirlediği dezavantajlı gruplar idari izinli sayılacak.

DÜZCE

Düzce Valisi Cevdet Atay toplum sağlığını hiçe sayarak karantina ihlali yapanların KYK yurtlarına alınacağını belirterek “Yurtlarda kalma süreleri boyunca oluşan masrafları da kendilerinden tahsil edeceğiz” açıklamasında bulundu.

MARDİN

Mardin’de ise corona virüsü hastalarına ve temaslılara hasta bilekliği takılması yönünde karar alındı.

Bilekliği çıkaranlara da para cezası verilecek.

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 9 Eylül Çarşamba gününün tablosuna göre, son 24 saatte 55 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu can kaybı 6 bin 837 oldu. Bin 673 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 284 bin 943'e yükseldi.