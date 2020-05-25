Kar fırtınasına yakalanan çoban donarak öldü

Erzincan'da merkeze bağlı Koçyatağı köyünde 70 yaşındaki Süleyman Akpolat hayvanlarını otlatmak için bin rakımlı yaylaya çıktı ancak bu sırada tipiye yakalandı.



Uzun süre köye dönmemesi üzerine çobanın ailesi jandarmaya haber verdi. Bölgeye giden jandarma ve AFAD ekiplerinin Süleyman Akpolat'ın cansız bedenini buldu.



Akpolat'ın kar fırtınasında donarak yaşamını yitirdiği belirlendi.