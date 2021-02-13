Kadir Topbaş hayatını kaybetti! Siyasilerden peş peşe taziye mesajları

Hastanede koronavirüs tedavisi gören eski İBB Başkanı Kadir Topbaş 76 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi alan Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden "İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı, kıymetli yol arkadaşımız Kadir Topbaş'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Kadir Bey'i, İstanbul'a ve ülkemize kattıklarını unutmayacağız. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum." mesajını paylaştı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: İBB eski başkanlarından, müstesna şahsiyet Kadir Topbaş'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Çok sevdiği İstanbul'a emsalsiz hizmetleri ve beyefendiliği ile her daim hafızalarımızda yerini koruyacak olan merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyorum.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop; "Uzun yıllar siyasetin beyefendisi olarak anılan, üç dönem Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaparak İstanbul'a büyük hizmetle eserler bırakan Kadir Topbaş'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun; İstanbul'umuza yıllarca hizmet eden, arkasında sayısız eser bırakan İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş'ı kaybettik. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu; İstanbulumuza hizmet eden, eserler kazandıran Kadir Topbaş abi Hakk'a yürüdü. Ailesine, İstanbulumuza başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun...



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın; Dar-ı bekaya yürüyen Kadir Topbaş beye Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum. Hepimizin başı sağolsun. Ülkesi için hizmet eden, İstanbul'da pek çok esere imza atan, beyefendi bir insandı. Mevla mekanını cennet eylesin.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla; Kıymetli abim, hemşehrim Kadir Topbaş'ın vefatı bizleri derinden üzdü. İstanbul'a ve Artvin'e yaptığı sayısız hizmetler hiçbir zaman unutulmayacak. Mekânı cennet, makamı âli olsun inşallah.