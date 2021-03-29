Kabine Toplantısı kararları açıklandı! İşte Başkan Erdoğan'ın duyurduğu yeni koronavirüs kararları

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleşen mart ayının son kabine toplantısı sona erdi. 1 Mart itibarıyla başlayan ‘Kademeli Normalleşme’ dönemi ile birlikte artan vakalar sonrası yeni tedbir kararlarının ele alındığı kritik toplantının ardından Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Alınan kararları açıklayan Başkan Erdoğan, Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlamasının 21.00-05.00 olarak devam edeceğini belirterek, "Kırmızı illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Ramazan ayında ise ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak." ifadelerini kullandı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

ALINAN YENİ KARARLAR

Çok yüksek riskli illeri temsil eden şehirlerimiz 58'e ulaştı. Elimizdeki veriler ışığında şu hususları bugün paylaşma kararı aldık

- Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması 21.00 -05.00 olarak devam edecek.

- Kırmızı illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

- Lokanta ve kafeler tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ve belirli kurallara göre hizmet verecek.

- Ramazan ayında ise ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Sadece Ramazan boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafeler hizmetlerini paket servis ile sınırlandıracak.

- Ülke genelinde sahur ve toplu iftar düzenlenmeyecek.

- Kafe ve lokantalara bazı katkılar sağlayacağız. Nisan ve Mayıs aylarınca normalleşme ve izin kapsamın sigorta desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarının primleri desteklenecek, 1500 TL nakdi yardım yapılacaktır.