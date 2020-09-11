Jigolo sitesine operasyon: 15 gözaltı

Bursa’da emniyet ekipleri kentte ikamet eden bir müştekinin başvurusu üzerine harekete geçti. Ekipler başlattığı incelemelerin ardından Bursa dahil farklı illerde ikamet eden aynı şekilde dolandırılan 13 müştekiyi daha tespit etti.

YÜKSEK PARA VAADİ

Ekipler, müştekilerin internette gezindikleri sırada, ‘Jigolo olma ve haftalık yüksek kazanç elde etme’ vaadinde bulunan bir site ile iletişime geçtikleri, kolay yoldan para kazanma fırsatı bulduğunu düşünen müştekilerden, VIP ve Gold üyelik gibi isimlerle para talebinde bulunulduğu tespit etti.

(FOTO: İHA)

ŞANTAJLA VURGUN

Sonrasında dolandırıcıların müştekilerin yolladığı bilgi ve görüntülerle, bu konuyu aile ve sosyal çevresine duyurarak kendilerini rezil edecekleri yönünde tehdit ve şantaj yaparak kazanç sağladıkları belirledi.

Ekipler, 14 müştekinin 250 bin lira dolandırıldığını ve şüphelilerin hesap hareketlerinde ise 4 aylık dönemde 1 milyon 500 bin lira hareket olduğunu belirledi. Şüphelilerin lüks bir hayat sürdüğünü de öğrenildi.

(FOTO: İHA)

DÜĞMEYE BASILDI

Bursa merkezli olmak üzere İstanbul ve Balıkesir illerinde yapılan baskın sonucu 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen 5 kişi tutuklandı. 9 kişi adli kontrol şartıyla serbest kalırken 1 kişi ise serbest bırakıldı.

SAHTE BELGELİ

Sitede sahte vergi levhası ve sertifika belgesi kullanıldığı bunlarla vatandaşların güvenini sağlamaya çalıştıkları öğrenildi. (İHA)