Jigolo çetesinin kurbanları! İnşaat ustası buna kanmış: Sesi çok güzeldi

Liderliğini müzisyen Çağatay Öztürk’ün (44) yaptığı 91 kişilik jigolo çetesine ilişkin hazırlanan iddianamede, dolandırılanlara dair önemli ayrıntılar ortaya çıktı. Yüzlerce kişiyi, haftalık 5-10 bin liralık kazanç vaadi ile dolandıran jigolo çetesine yönelik soruşturma tamamlandı. 18’i tutuklu 91 sanıklı dosyada, uygulanan yöntemler ise film senaryolarını aratmıyor. “Ayda 5 bin TL nakit para karşılığı dul ve elit bayanlarla birlikte olmak istedim” diyen inşaat ustası Erdoğan G. yüzlerce kurbandan sadece biri. Konyalı döküm işçisi Veysel S. (29) ise jigolo üyeliği için kendisini arayan kadın için “Sesi çok güzeldi. Toplamda 10 bin lira yatırdım” diye konuştu.