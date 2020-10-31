İzmir depreminin ateşi Bursa’ya düştü

İzmir’de meydana gelen deprem felaketinin ateşi Bursa’ya düştü. Görev nedeniyle İzmir’de yaşayan Bursalı İnan ailesinin 10 yaşındaki kızı Elif’in cansız bedeni enkaz altından çıkartıldı. Okuldan dönen Elif'in deprem sırasında evde yalnız olduğu öğrenildi.

İzmir depreminin ateşi Bursa’ya düştü
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İzmir’in Seferihisar açıkları Ege Denizi’nde dün öğlen saatlerinde meydana gelen deprem sonrasında Bayraklı ilçesinde çöken apartmanın enkazından 10 yaşındaki Elif İnan’ın cansız bedeni çıkarıldı.

EVDE TEK BAŞINA DEPREME YAKALANDI

Küçük Elif’in Bayraklı Adliyesi’nde görev yapan anne Bahriye İnan ile babası Güneydoğu gazisi Hasan İnan olduğu öğrenildi. Depremden önce ablası Aylin İnan ile birlikte okuldan eve gelen Elif’in tek başına evde olduğu sırada depreme yakalandığı öğrenildi.

Foto: İHA / Okuldan dönen Elif deprem sırasında evde tek başınaydı.

EVE KOŞAN ANNE BABA KORKUNÇ MANZARA İLE KARŞILAŞTI

Depremden sonra evlerine gelen anne Bahriye ile baba Hasan İnan korkunç manzara ile karşılaştı. Çalışmalara başlayan ekipler, Elif'in cansız bedenine 22 saat sonra ulaştı. 10 yaşındaki Elif İnan’ın baba ocağı olan Orhangazi'ye bağlı Çeltikçi Mahallesi’nde Pazar günü ikindi vakti toprağa verileceği aktarıldı. (İHA)

Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2020, 21:10
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