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İzmir depreminde bilanço ağırlaşıyor
Türkiye
01 Kasım 2020 Pazar 16:33
Ege Denizi’nde merkez üssü İzmir’in Seferihisar ilçesi açıkları olan depremde can kaybı sayısı 51’e yükseldi. 8 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ağır hasarlı 26 bina için ise “acil yıkım” kararı alındı.
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