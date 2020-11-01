İzmir depreminde bilanço ağırlaşıyor

İzmir depreminde bilanço ağırlaşıyor
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Ege Denizi’nde merkez üssü İzmir’in Seferihisar ilçesi açıkları olan depremde can kaybı sayısı 51’e yükseldi. 8 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ağır hasarlı 26 bina için ise “acil yıkım” kararı alındı.

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