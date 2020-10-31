İzmir depremi çelik gökdeleni vurdu: 1 işçi öldü

Depremde en ağır hasar alan İzmir’in Bayraklı ilçesindeki Biva Tower projesinin inşaatı da dün gerçekleşen depremden etkilendi.

Mansuroğlu Mahallesi, 286. Sokak ile İslam Kerimov Caddesi'nin kesiştiği noktada bulunan 151 metre yüksekliğindeki Biva Tower’ın 21’inci katında çalışan bir inşaat işçisi yaşamını yitirirken, kopan çelik parçaları araçların üzerine düştü.

DEPREM TOPLANMA ALANI, KAPATILAN BÖLGENİN İÇİNDE KALDI

Avrupa’nın en yüksek yapısal çelik binası olarak lanse edilen Biva Tower projesinin çevresi güvenlik nedeniyle yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Gökdelenİn hemen yanındaki, deprem toplanma alanı da erişimi engellenen bölgenin içinde kaldı.

Biva Tower, 2 bin 522 metrekare arazi üzerinde yükseliyor. İlk 2 katı ticari alan, 4 katı otopark ve 2 katı da sosyal tesis olacak kulede 25 rezidans katı bulunacaktı.