İzmir'de kız kardeşleri deprem ayırdı!

İzmir'de yürütülen arama kurtarma faaliyetlerinin 58. saatinde 14 yaşındaki İdil Şirin enkaz altında kurtarılmış ve gözler İdil'in 9 yaşındaki kardeşi İpek Şirin'e çevrilmişti. 9 yaşındaki İpek'ten acı haber geldi..

İzmir'de kız kardeşleri deprem ayırdı!
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İzmir'de meydana gelen depremde enkaz altından 58 saat sonra yaralı olarak kurtarılan 14 yaşındaki İdil Şirin'in kardeşi İpek Şirin'in cansız bedenine ulaşıldı.

Geçtiğimiz Cuma günü saat 14.50 sıralarında merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi olan 6.6'lık depremde Bayraklı ilçesinde bulunan 8 katlı Emrah Apartmanı depremin şiddetine dayanamayarak yıkılmıştı. Depremin üzerinden geçen 58 saatlik sürenin ardından 14 yaşındaki İdil Şirin sağ olarak kurtarıldı. İdil Şirin'in kardeşi İpek Şirin'in ise enkaz altında cansız bedenine ulaşıldı.

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