İsveç'teki Covid-19 hastası Emrullah Gülüşken Türkiye'ye getirildi

Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla Gülüşken

İsveç'in Malmö kentinde yeni tip corona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyerek evine gönderilen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken, çocukları Esma, Samira ve Mahmut'la Türkiye Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağıyla Türkiye'ye getirilerek tedavi altına alındı.

Malmö Sturup Havaalanı'na inen ambulans uçak, yerel saatle 09.00'da Emrullah Gülüşken ile üç çocuğunu alarak havalandı.

''ÜLKEMİZLE GURUR DUYUYORUZ''

Emrullah Gülüşken'in İsveç'te kalan kızı Leyla Gülüşken, Türkiye'nin gönderdiği ambulans uçağın gelmesiyle çok duygulandığını belirtti.

Leyla Gülüşken, yetkililerin haberi aldıktan sonra kendilerini aradığını ifade ederek "Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bize kısa sürede uçak gönderdi. Ülkemizle gurur duyuyoruz" dedi.

Batman'ın Gercüş ilçesinden İsveç'e yerleştiklerini anlatan Gülüşken, devletin kendilerini ortada bırakmadığını vurgulayarak "Bundan dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt'a AK Parti Milletvekili Zafer Sırakaya'ya, YTB Başkanı Abdullah Eren'e ve UID İsveç Başkanı Özer Eken'e teşekkürler ederim" diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN LEYLA İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'ten uçak ambulansla Türkiye'ye getirilen Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla Gülüşken ile telefonda görüştü.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından, "Bugün İsveç'ten uçak ambulans ile ülkemize getirdiğimiz Emrullah Bey'in kızı Leyla kardeşimizle telefonda görüştüm. Yaşadığı mutluluğu paylaşmayı bizlere nasip eden Allah'a şükürler olsun. Bu devlet, milletinin mecnunudur. Sevdiği gurbet elde olsa da onu asla yalnız bırakmaz." ifadelerini paylaştı.



Erdoğan'ın, Twitter hesabında telefon görüşmesine ilişkin video da yer aldı.



Görüşmede Leyla Gülüşken'in hatrını soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:



"Babanız Türkiye'ye ulaştı. İnşallah bundan sonraki süreçte de arkadaşlarımız yakın takipte olacaklar. Artık emin ellerde, Rabbim şifalar versin inşallah. Görevimizi yaptık, yapmaya mecburuz. Sağlıkta hamdolsun dünyada artık Türkiye sayılı ülkelerden bir kaç tanesinden bir tanesi. Hiç endişe etmeyin. Biz tıbben üzerimize ne düşerse, bunları harfiyen yerine getireceğiz. Takibini yapacağız, merak etme. Hiç endişe etmeyin. Takip ediyoruz. Benim kendi danışmanım da kardiyologdur. O da işi yakından takip edecek . İnşallah sonu da hayır olur. Dua edelim, üzerimize düşeni de yapalım. "



Leyla Gülüşken de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Allah razı olsun sizden başkanım. Çok teşekkür ederim bu yaptıklarınız için, ne desem azdır. Çok mutluyum sizinle konuştuğum için. Ben zaten ülkemize ve size çok güveniyorum. Orada olduklarından ötürü çok mutluyum" dedi.

ANKARA ŞEHİR HASTANESİ'NDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Emrullah Gülüşken ve çocuklarını taşıyan ambulans uçak, saat 13.30'da Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

Uçağın iniş yapmasının ardından koruyucu kıyafetli sağlık görevlileri uçak içerisine girdi.

Emrullah Gülüşken ve çocukları, yapılan kontrollerin ardından havalimanında bekletilen ambulanslarla Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Emrullah Gülüşken, burada tedaviye alınırken, çocuklarının da 14 gün karantinada tutulacağı öğrenildi.

BAKAN KOCA'DAN LEYLA'YA MESAJ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabı Twitter'dan, Emrullah Gülüşken'in ambulans uçağa bindirilme fotoğrafını paylaşarak şu ifadeleri yazdı:

"Bir kız evlat, Covid-19 hastası babası için hiçbirimizin unutamayacağı bir şey yaptı. Ülkemiz harekete geçti. Ambulans uçağımız sabah İsveç'ten hastamızı aldı. Birazdan Ankara'da olacak. Sevgili Leyla, biz 25 bin hastamızı iyileştirdik. İnşallah Emrullah Bey de iyileşecek.''

KIZLARI, OLAYI SOSYAL MEDYADAN DUYURMUŞTU

Gülüşken'in kızları, İsveçli yetkililerden destek alamayınca seslerini sosyal medya aracılığıyla duyurmuştu.

"COVID-19 TEŞHİSİ KONULDU, BUNA RAĞMEN BABAMI EVE GÖNDERDİLER"



Leyla Gülüşken, babasının 13 gün önce hastalandığını, hastaneyi aramalarına rağmen olumlu bir cevap alamadıklarını belirtmişti.



Babasının durumu kötüleşince tekrar hastaneyi aradıklarını kaydeden Gülüşken, "Eve doktor gelip babamı kontrol ettikten sonra ambulansı arayıp hastaneye kaldırılmasını istedi. Hastaneye kaldırıldıktan sonra Covid-19 teşhisi konuldu. Buna rağmen babamı eve gönderdiler" ifadelerini kullanmıştı.

Gülüşken, tekrar hastaneye müracaat etmelerine rağmen sonuç alamadıklarını belirterek "Dün babam biraz daha kötüleşince ambulansı aradık, ambulans geldi ve aradığımız için bize çıkıştılar. Bu hastalığa bir şey yapamayacaklarını söylediler. Biz de bu hastalığın tedavisi olmadığını ama babamın hastanede yatması gerektiğini ve bizim sağlığımızın tehlikeye atıldığını söyledik" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Emrullah Gülüşken'in kızı Samira Gülüşken de, sosyal medyadan paylaştığı "Ailemle birlikte İsveç'te yaşıyoruz. Babam 11 gün önce ateşi yükselip nefes darlığı yaşamaya başladı, endişe edip hastaneyi aradık ama maalesef gelmediler ve bizleri geçiştirdiler. Her gün defalarca aradık ama bize dönüş sağlamadılar'' mesajıyla yardım istemişti.

SAĞLIK BAKANI KOCA TALİMAT VERMİŞTİ

Gülüşken ailesinin yardım çağrısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yanıt bulmuştu. Bakan Koca, Emrullah Gülüşken'in Türkiye'ye getirilmesi için ambulans uçak gönderilmesi talimatı vermişti.