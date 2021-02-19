İşte Türkiye'nin korkutan koronavirüs vaka tablosu !

Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden 19 Şubat 2021'e ait Türkiye'nin günlük koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısını açıkladı. Türkiye'de 24 saatte can kaybı 82 oldu. vaka sayısı ise 7.419 olarak kayda geçti.