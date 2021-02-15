İşte PKK'nın sivil katliamları! Kundaktaki bebekten masumlara....
Terör örgütü PKK, Türk ve Kürt halkları arasına fitne tohumları ekmeye çalışan kalleş yapılanma! 47 yıl önce arkasına aldığı karanlık güçler tarafından finanse edilerek kurulan bu alçak örgüt Kürt, Türk, bebek, genç, yaşlı, asker demeden katliamlara imza atıyor. Şu anda İmralı'da hapiste bulunan ve kendisi bir piyon olan Abdullah Öcalan tarafından kurulan bu hain terör örgütü Batı tarafından kollanıyor. Türkiye'de siyasi uzantısı HDP ile dirsek temasında olan terör örgütü PKK, birçok katliama imza attı..
Türkiye
15 Şubat 2021 Pazartesi 20:02
Pençe Kartal-2 Harekatı ile köşeye sıkışan PKK, Gara'da bir mağarada 13 vatandaşımızı katletti. Türkiye'nin yüreğini yakan olayla ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Irak'ın kuzeyindeki terör yuvaları için başlattığımız hareketta şehit olan 3 askerimiz ile teröristler tarafından alçakça katledilen şehit edilen 13 kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu kardeşlerimiz bir kısmı 5 bir kısmı 6 yıl teröristlerin ellerinde esirdi. Bu kardeşlerimizi bu teröristlerin ellerinden kurtacağız bunun hesabını yaptık. Çok uğraştık. En son bu operasyonların yapıldığı gece bu operasyonları yapmak suretiyle kardeşlerimizi kurtaralım istedik. İlk etapta bütün inlerine, mağaralara gireceğiz demiştik ya 42 terörist bu esnada gebertildi. Teröristler alçakça bir katliam yaptı" dedi..
Erdoğan, "Terör örgütü PKK'nın sivil katliamlarını kitaplaştıracak olursak Batılıların o anlı şanlı ansiklopedilerinin hacimlerini geride bırakır." şeklinde konuştu. İşte bebek katili PKK'nın katliamları... Erdoğan'ın bu açıklamalarının ardından PKK'nın geçmişten günümüze yapmış olduğu katliamlar akıllara geldi. İşte eli kanlı terör örgütü PKK'nın sivil halkı hedef aldığı katliamları..
PINARCIK KATLİAMI
Takvimler 20 Haziran 1987'de Mardin'de kanlı yüzünü gösterdi terör örgütü...
Ömerli'ye bağlı Pınarcık Köyü'nü bastı PKK'lı teröristler..
Kadın, çocuk, genç yaşlı ayrımı yapmadan katlettiler...
16'sı çocuk, 6'sı kadın 30 kişiyi öldürdüler.
Arkalarında kan, gözyaşı ve üstünden uzun yıllar geçse de bitmeyen bir acı bıraktılar..