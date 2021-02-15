İşte PKK'nın sivil katliamları! Kundaktaki bebekten masumlara....

Pençe Kartal-2 Harekatı ile köşeye sıkışan PKK, Gara'da bir mağarada 13 vatandaşımızı katletti. Türkiye'nin yüreğini yakan olayla ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Irak'ın kuzeyindeki terör yuvaları için başlattığımız hareketta şehit olan 3 askerimiz ile teröristler tarafından alçakça katledilen şehit edilen 13 kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu kardeşlerimiz bir kısmı 5 bir kısmı 6 yıl teröristlerin ellerinde esirdi. Bu kardeşlerimizi bu teröristlerin ellerinden kurtacağız bunun hesabını yaptık. Çok uğraştık. En son bu operasyonların yapıldığı gece bu operasyonları yapmak suretiyle kardeşlerimizi kurtaralım istedik. İlk etapta bütün inlerine, mağaralara gireceğiz demiştik ya 42 terörist bu esnada gebertildi. Teröristler alçakça bir katliam yaptı" dedi..

Erdoğan, "Terör örgütü PKK'nın sivil katliamlarını kitaplaştıracak olursak Batılıların o anlı şanlı ansiklopedilerinin hacimlerini geride bırakır." şeklinde konuştu. İşte bebek katili PKK'nın katliamları... Erdoğan'ın bu açıklamalarının ardından PKK'nın geçmişten günümüze yapmış olduğu katliamlar akıllara geldi. İşte eli kanlı terör örgütü PKK'nın sivil halkı hedef aldığı katliamları..

PINARCIK KATLİAMI

Takvimler 20 Haziran 1987'de Mardin'de kanlı yüzünü gösterdi terör örgütü...

Ömerli'ye bağlı Pınarcık Köyü'nü bastı PKK'lı teröristler..

Kadın, çocuk, genç yaşlı ayrımı yapmadan katlettiler...

16'sı çocuk, 6'sı kadın 30 kişiyi öldürdüler.

Arkalarında kan, gözyaşı ve üstünden uzun yıllar geçse de bitmeyen bir acı bıraktılar..

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ÇİFTEKAVAK MEZRASI KATLİAMI 21 Eylül 1987'de ise bir başka sivil katliamıyla gündeme geldi PKK.. Bu kez basılan yer Şırnak'ın Güneyce Köyü Çiftekavak Mezrası'ydı.. Tarihe kara bir leke olarak geçti o saldırı. Çünkü görülmemiş bir vahşete imza atıldı... 2'si hamile 5'i kadın, 4'ü çocuk 11 kişiyi katletti PKK.

ÇOBANDERE MEZRASI KATLİAMI 10 Ekim 1987'de sivil katliamlarına bir yenisi ekledi terör örgütü PKK.. Hedef yine sivillerdi.. Şırnak'a bağlı Çobandere mezrasına saldırdı teröristler. Birçoğu yaşlı, kadın ve çocuk 13 kişiyi katletti. 9 kişi ise yaralandı PKK'nın o saldırısında...

MİLAN MEZRASI KATLİAMI PKK'nın 1987 yılındaki katliam serisi Milan mezrasıyla devam etti. Takvim yaprakları 18 Ağustos'u gösterirken kanlı örgüt Eruh'a bağlı Milan mezrasına saldırdı. Aralarında 3 ve 6 günlük bebeklerin de bulunduğu 25 sivili öldürdü. Utanç katliamının ardından pişkin bir savunma yaptı PKK. Yayın organlarından öldürdüğü çocuklar için "çete üyesi" ifadesini kullandı.

BEHMENİN MEZRASI KATLİAMI 1987 yılının mayıs ayının 9'unda ise Behmenin mezrası hedef oldu. PKK'lı teröristler, Nusaybin Taşköyü'ne bağlı mezrayı bastı.. Aynı aileden 8'i çocuk, 2'si kadın 11 kişiyi öldürdüler...

HARABERK KATLİAMI 8 Temmuz 1987'de ise Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Yuvalı Köyü Haraberk mezrasına saldırdı teröristler. Yine köylüler vardı PKK'nın hedefinde. Teröristler, aynı aileden 7'si çocuk, 2'si kadın 9 kişiyi katletti. PKK kanlı tarihine yeni bir sivil katliamını daha kaydetti...

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PEÇENEK KATLİAMI 1987 yılındaki bir başka katliam ise Şırnak'ta gerçekleşti. tarihler 8 Temmuz'u gösteriyordu. İdil ilçesine bağlı Peçenek köyü PKK'lı teröristlerce basıldı bu kez. öldürülenler arasında yine kadın ve çocuklar da vardı. PKK'lı teröristler 16 kişiyi kurşuna dizdi o gün...

YAĞIZOYMAK KATLİAMI 28 mart 1988'de ise Şırnak'ın Yağızoymak köyüne saldırdı terör örgütü PKK mensupları. Bu kez hedeflerinde köyün çobanları vardı.. Teröristler 9 çobanı boğarak öldürdü. Savunması ise akla ziyandı PKK'nın... Örgütten yapılan açıklamada çobanların köy korucusu olduğu için öldürüldüğü iddia edildi...

KOVANCILAR KATLİAMI 21 Mart 1990'da ise mühendisler vardı terör örgütünün hedefinde. Bölgenin gelişmesini, halkın refah ve huzur içinde yaşamasını hep kendisine yönelik bir tehdit olarak görüyordu PKK.. Halkın yoksulluktan kurtulmasını sağlayacak, istihdam sağlayacak projeleri engellemek için saldırıyordu.. mühendislerin hedef alınmasının nedeni buydu.. Elazığ-Kovancılar'da yol kesen PKK'lı teröristler 9 mühendis ile bir işçiyi kurşuna dizerek öldürdü.

ÇEVRİMLİ KATLİAMI 10 Haziran 1990'da ise Şırnak'ın Güçlükonak ilçesine bağlı Çevrimli Köyü terörist baskının adresi oldu.. Köydeki korucu evlerine saldırdı PKK. Ve yine bir vahşete imza attı.. 12'si çocuk, 7'si kadın ve 4'ü korucu 27 kişiyi katletti.

ÇETİNKAYA MAĞAZASI KATLİAMI 25 Aralık 1991'de ise PKK'lı teröristlerin katliam için seçtikleri yer İstanbul Bakırköy oldu. Çetinkaya Mağazası'na, gündüz saatlerinde molotof kokteyli ile saldırdı teröristler. Hiçbir suçu olmayan, mağazaya alışveriş için gelen sivillerdi hedef bu kez.. Çıkan yangında mağazadaki 7'si kadın, biri çocuk 11 kişi hayatını kaybetti.

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