Koronavirüs salgınına karşı üçüncü doz aşılamada, hangi aşının daha çok antikor oluşturduğu, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları üzerinde incelendi. Peki, Çin aşısı Sinovac mı, Alman aşısı Biontech mi? İşte detaylar...







Koronavirüs salgınıyla mücadelede sıkça tartışılan konuyla ilgili Türkiye'de Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından ortak bir araştırma yapıldı.

Temmuz 2021’de sağlık çalışanları için üçüncü doz aşı uygulamasına gidilmiş ve bu doz için Sinovac ile Biontech seçenekleri sunulmuştu.





Üçüncü dozda hangi aşının daha çok antikor oluşumu sağladığı, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanları üzerinde yapılan araştırmayla incelendi.

138 KİŞİDE DENENDİ

Alınan habere göre, çalışmaya toplam 84'ü erkek 53'ü kadın toplam 179 sağlık çalışanı katıldı. 138 görevli çalışmayı tamamladı. Sağlık çalışanlarının 103'ü Biontech, 35'i ise Çin aşısı Coronavac'ı tercih etti.

Alınan ilk kan örneklerinde yapılan incelemede elde edilen en düşük antikor değer 10,9; en yüksek değer ise 5 bin 542,6 AU/ml oldu.

Güçlendirici doz olarak Coronavac yaptıranların antikor değeri 1187,90 çıktı. Biontech yaptıran grupta ise bu değerin 17 bin 619 olduğu görüldü.

Bu, iki dozun üzerine yapılan Coronavac'ın antikor seviyesini 9 kat, Biontech'in ise 162 kat artırdığı anlamına geliyor.

BIONTECH'İN YAN ETKİSİ FAZLA

İki grup arasında yan etki açısından da anlamlı fark olduğu bulundu. Sinovac aşısı yaptıran 35 sağlık çalışanının sadece 3'ü aşı sonrası yan etki olarak aşı yerinde ağrı bildirdi. Biontech grubunun yüzde 88'den fazlası ise en az bir yan etki gördüklerini aktardı. En sık görülen yan etkilerin enjeksiyon yerinde ağrı, halsizlik, kas ağrısı, baş ağrısı ve ateş olduğu bildirildi.