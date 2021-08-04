İşte 4 Ağustos 2021 güncel corona virüsü (koronavirüs) verileri…

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 4 Ağustos Çarşamba gününün verilerine göre, 262 bin 48 test yapıldı.

YENİ VAKA SAYISI 27 BİNE YAKLAŞTI

Bugün, 26 bin 822 yeni vaka tespit edilirken, 122 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, son 24 saatte, 6 bin 96 kişi sağlığına kavuştu.

BAKAN KOCA: SINIRIN ÇOK ÜZERİNDE

Güncel verilerle ilgili değerlendirmesini sosyal medya hesabından yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Vaka sayıları sınır kabul ettiğimiz 20 bin sınırının çok üzerinde. Vaka sayılarını bu sınırın altına indirmek elimizde. Aşınızı olun, kalabalıklardan uzak durun” ifadelerini kullandı.

“CUMA GÜNÜ NORMAL HIZIMIZA DÖNÜYORUZ”

Corona virüsü salgınına karşı aşılamayla ilgili açıklama yapan Bakan Koca, “Tekrar merhaba. Biontech aşılarımız dün gece gelmeye başladı. 13 Milyon doza yakın aşımızı Pazartesi gününe kadar teslim alacağız. Cuma günü normal hızımıza dönüyoruz. Olağanüstü bir durum olmadıkça biz randevularımıza sadığız” dedi.

AŞILAMADA SON DURUM

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1’inci doz Türkiye ortalaması yüzde 66,54, 2’nci doz ortalaması yüzde 44,84 olarak ölçüldü.

Ayrıca, 1’inci dozda 41 milyon 303 bin 572, 2’nci dozda 27 milyon 831 bin 610 ve 3’üncü dozda 5 milyon 194 bin 192 olmak üzere toplam 74 milyon 329 bin 374 aşı uygulandı.

En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Aydın, Eskişehir, Tekirdağ ve İzmir olurken, en düşük aşılama oranına sahip iller ise Iğdır, Gümüşhane, Bingöl, Siirt, Batman, Muş, Diyarbakır, Bitlis, Mardin ve Şanlıurfa oldu.

DÜN 25 BİNE YAKIN VAKA TESPİT EDİLMİŞTİ

Bakanlığın 3 Ağustos verilerine göre, 24 bin 832 vaka tespit edilirken, 126 kişi hayatını kaybetmişti. Dün, 256 bin 163 test yapılmış ve 6 bin 243 kişi sağlığına kavuşmuştu.