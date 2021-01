İstasyonda tanıştıkları alkollü kadına eroin enjekte etmişlerdi

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, 30 yaşındaki Damla Kiraz, alkollü olduğu sırada sabah saatlerinde bir akaryakıt istasyonuna gitti. Kiraz'ın tehlikeli araç kullandığını ve alkollü olduğunu fark esen istasyonun fırınını işleten Uğur Kara, Kiraz'ın yanına gitti. Kiraz, bir süre sonra yanlarına gelen Abdulhalim Cebeci ve Uğur Kara ile sohbet etti.

Sohbetin ardından Kiraz'ın arabasına binen Kara ve Cebeci bu sırada Kiraz'ın kolundaki şırınga izlerini farketti. Abdulhalim Cebeci izlerin üzerine Kiraz'a uyuşturucu isteyip istemediğini sordu. Damla Kiraz'ın kullandığını belirtmesi üzerine üçlü Kiraz'ın Keçiören'de bulunan evine gitti. Kendi kokain alan Abdülhalim Cebeci, Kiraz'ın koluna da eroin enjekte etti. Kiraz kısa süre sonra fenalaşınca, Kara ve Cebeci, Kiraz'ı evden çıkararak özel hastanenin acil servisine bırakarak kaçtı.

'KİMSEYE SÖYLEMEZSEN ORTAYA ÇIKMAZ DEMİŞ'

Abdulhalim Cebeci, Damla Kiraz'ı hastaneye bıraktıkları günün akşamında, mahallede araç için sohbet eden bir grup arkadaşına olanları anlattı. Sosyal medyadan kadının öldüğünü öğrenen N.D., polis merkezine giderek durumu anlattı. N.D., ifadesinde Cebeci'nin, akaryakıt istasyonunda tanıştıkları bir kadının aracına bindiklerini ve uyuşturucu madde temin ettikten sonra kadının evine gittiklerini anlattığını söyledi. Cebeci'nin aşırı derecede alkollü olan ve kolundaki şırınga izinden uyuşturucu kullandığını anladığını söylediği kadına kolundan şırınga ile eroin enjekte ettiğini söylediğini belirten N.D., "Kadının 5 dakika sonra simsiyah olduğunu söyledi. Kadını diğer arkadaşıyla hastaneye bırakıp kaçmışlar. Diğer arkadaşı 'kimseye söylemezsen ortaya çıkmaz' demiş" dedi.

UYUŞTURUCU TİCARETİ VE OLASI KAST İLE ADAM ÖLDÜRME SUÇLARINDAN DAVA AÇILDI

İfadelerin ardından harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Cebeci tutuklanırken, Kara adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı, her iki şüpheli hakkında da 'Uyuşturucu madde ticareti yapma' ve 'Olası kast ile adam öldürme' suçundan dava açtı.

"KENDİ İSTEĞİ İLE KULLANDI"

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan Abdulhalim Cebeci, olay gününde akaryakıt istasyonunda çalışan arkadaşını ziyarete geldiğini ve bu sırada alkollü olan Damla Kiraz'ı gördüklerini söyledi. Uyuşturucu satışı yapmadığını kaydeden Cebeci, Damla Kiraz'ın isteği üzerine evine gittiklerini ve uyuşturucu kullandıklarını belirtti. Cebeci, "Ben ve kadın uyuşturucu kullanmaya karar verdik. Ben üzerimdeki kokaini o da üzerindeki eroini şırınga yöntemiyle kullandık. Uyuşturucu kullanımının ardından kanepeye uzanan kadının nabzı ve solunumu yavaşladı. Bir sıkıntı olabilir düşüncesiyle Uğur kadını sırtladı ve aracına bindirerek özel hastaneye götürdük. Hastanedeki görevlilere kadının uyuşturucu kullandığını söyledik ve ayrılarak eve gittik" ifadelerini kullandı.

16 YIL 8 AY CEZA

Tutuksuz sanık Uğur Kara ise sabah fırını açmak için gittiğinde istasyona tehlikeli şekilde giren aracı fark ettiğini, pompacılar aracın sürücüsüyle konuşurlarken merak ederek yanlarına gittiğini belirtti.

Mahkeme, sanık savunmalarının ardından her iki sanığa da eylemi birlikte 'olası kast ile adam öldürme' suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Mahkeme tutuksuz sanık Uğur Kara'nın da tutuklanmasına hükmetti. Olayın güvenlik kamerası görüntülerinin de bulunduğu dosyada Damla Kiraz'ın aracıyla benzinliği girdiği sırada aracına yaklaşan sanıklarla konuştuğu görüntüler yer aldı. Damla Kiraz evine girişte de görüntülere yansıyan sanıklarla birlikte araçtan inerek eve giriyor. Eve girdikten 1 saat 15 dakika sonra iki sanık Damla Kiraz'ı panikle araca bindiriyor ve hastanenin acil servise bırakıyor.