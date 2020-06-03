İstanbul’dan geçerken sipere yattı!

Rus savaş gemisi 'Azov' İstanbul Boğazı'ndan geçti. Geminin geçişine sahil güvenlik botu da eşlik ederken geçişi sırasında silahlı bir askerin geminin ön bölümünde sipere yattığı görüldü.

İstanbul’dan geçerken sipere yattı!
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Rus Donanmasının Karadeniz filosuna ait RFS 151 Borda numaraları ‘Azov’ adlı savaş gemisi saat 16.00 sıralarında Karadeniz’den İstanbul Boğazı’na giriş yaptı.

Rus savaş gemileri İstanbul Boğazı’ndan sıklıkla geçiş yapıyor. DHA

Yaklaşık 1 saatte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altına ulaşan geminin güvertesinde çok sayıda askerin olduğu görüldü. Gemideki bazı askerler kıyının fotoğrafını çekerken bazı ise boğazı seyretti.

Rus asker İstanbul Boğazı’ndan geçerken sipere yatarak bekledi. DHA

SİPERE YATARAK GEÇTİ

Geminin boğaz geçişi sırasında silahlı bir askerin geminin ön bölümünde sipere yattığı görüldü. Geminin boğaz geçişine sahil güvenlik botu da eşlik etti. Yaklaşık 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayan gemi Marmara Denizine açıldı. DHA

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