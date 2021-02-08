İstanbul Havalimanı'nda doğan bebeğin adı belli oldu...

Saint Petersburg kentinden Ankara'ya gitmek üzere yola çıkan Shakesanam Kabılzhan ve Mukhamadal İsmailov çifti aktrama yapmak için İstanbul'a indi. Pasaport kontrolünün ardından fenalaşan 26 yaşındaki genç kadına ilk müdahale İstanbul Havalimanı'nda yapıldı. Hamile olduğu öğrenilen kadın sancıları artınca İstanbul Havalimanı'nın dış hatlardan, iç hatlara giden transit alanında doğum yaptı. Doğum ardından 112 ekipleri tarafından anne ve bebek Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

"TÜRK VATANDAŞI OLMASINI İSTERDİM. BURADA DOĞDU, BURANIN ÇOCUĞU OLSUN"



Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde kontrol amacıyla tutulan anne ve kız bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Kadın Doğum Klinik Şefi İbrahim Polat, Hava limanında doğumun nadiren görülen bir normal doğum olduğunu 3 kilo 200 gram ağırlığında sağlıklı olaraık dünyaya geldiğini kaydetti.

Hava limanında üçüncü çocuğu dünyaya gelen bebeğin babası Mukhamadal İsmailov, "Ankarada Ablamın oğlunun düğünü için Ankara aktarmalı olarak İstanbul Havalimanına indik. Pasaport kontrolünden bir buçuk yaşındaki kızım Tasminm ile geçtikten sonra eşim bağırmaya başladı. Biz doğumun 21 Şubatta olmasını bekliyorduk. Bize erkek çocuk dünyaya gelecek demişlerdi. Böyle bir olayı hiç yaşamamıştım. Allahın işine bakın çocuk Hava limanında kız olarak dünyaya geliyor. İlk kez böyle bir şey yaşadığım için şoke oldum. Çok şükür eşim de bebeğim de sağlıklı. Bu durum sürpriz oldu. Bir oğlum bir kızım vardı. İkinci kızım oldu. Türk ismi koymayı planlıyorduk. İstanbul'da hava limanında doğduğu için ismini İstanbul" koyacağız. Kırgız konsolosluğu Türk vatandaşı olamayacağını söyledi ama nedenini söylemedi. Türk vatandaşı olmasını isterdim. Burada doğdu, buranın çocuğu olsun" dedi.